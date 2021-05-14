Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Цвета и голоса родного Карабаха"