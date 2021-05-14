https://news.day.az/politics/1342649.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Цвета и голоса родного Карабаха"
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