Решение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети Facebook.

Даже информагентство Регнум, отличающееся проармянской и предвзятой антиазербайджанской позицией, выражает возмущение.

Day.Az представляет ряд комментариев пользователей соцсети.

"А что? Этот неудачник еще не ушел и всё ещё сидит во власти? Какие силы его привели туда, пусть они теперь ему и помогают", - пишет Nadejda G.

Многие пользователи призвали Пашиняна напомнить своим "друзьям", приведшим его к власти, что их "чадо" оказалось в затруднительной ситуации и что ему нужна помощь.

"В Армении же самое большое посольство Соединённых Штатов. Что он туда-то идти не хочет?" - задаётся вопросом Sergei I.

Некоторые комментаторы считают совершенно недопустимым, чтобы российские войска принимали участие в военном конфликте между двумя соседними странами. Граждане убеждены, что с России хватит и миротворцев.

"А почему это Пашинян думает, что российские солдаты должны защищать Армению? Вполне достаточно миротворцев из числа граждан России. Своих граждан привлекайте для защиты своих границ!" - призывает Валентина Ц.

Часть людей убеждена, что если Россия займёт чью-либо сторону в этом конфликте, то большой беды в любом случае не миновать. Поэтому действовать наша страна должна очень аккуратно.

"Пашинян думает, что в России идиоты? Если ОДКБ нападёт на Азербайджан, разразится большая война, Турция нападёт на Армению, ОДКБ на Турцию. Поскольку Турция - член НАТО, то и НАТО в стороне не останется. Представляете, что будет?!" - обращается Раджаб Д.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что письмо Пашиняна является показателем не того, что Армения испытывает какие-либо военные трудности, а того, что самому Пашиняну очень хотелось бы создать внутри своей страны такой хаос, который позволил бы ему подольше просидеть в кресле премьер-министра.

"Почему-то всё это выглядит так, что Пашинян решил устроить войнушку на ровном месте, чтобы хоть каким-то образом задержаться во власти", - предполагает Игорь М.

"В самой Армении российские войска, в Карабахе и Лачинском коридоре миротворцы. Вся эта истерика нужна Пашиняну из-за выборов. Теперь так и будет истерить, чтобы ввести военное положение и заморозить выборы. Не хочет Пашинян власть отдавать. Думаю, в Кремле всё об этом прекрасно знают", - пишет Rina A.

Напомним, 14 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил во время внеочередного заседания парламента, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.