Вандализм в Европе с подачи армянского лобби

Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона. Цитата из басни русского публициста Ивана Андреевича Крылова "Слон и Моська" весьма применительна к крохотному герцогству Люксембург на Западе Европы. Это государство расположено в буквальном смысле в тисках Бельгии, Франции и Германии.

Люксембург отнюдь нечасто можно встретить в сводке новостей. Страна с населением чуть больше 600 тыс. человек, и в четыре раза уступающая (вдумайтесь!) Карабаху по площади, вероятно страдает от нехватки внимания прессы. Поэтому и пытаются в стране Бенилюкса создать шум на ровном месте.

14 мая в СМИ появилась новость о том, что здание культурного центра "Карабах" в Люксембурге подверглось акту вандализма. Придя на работу представители центра увидели разбитые окна здания.

В связи с актом вандализма начато расследование и с большой вероятностью за организацией этого события окажется армянское лобби. Ведь это далеко не первая и скорее всего не последняя провокация с "армянским следом" против азербайджанцев в зарубежных странах.

Армянское лобби уже который раз фактически ставит под удар Люксембург. В 2019 году во время матча Лиги Европы "Дюделанж" - "Карабах" местные армяне доставили к центру поля с помощью дрона так называемый "флаг" карабахских сепаратистов. Тем не менее, азербайджанская команда уверенно расправилась с соперником с итоговым счетом 1:4. Примечательно, что хотя личности преступников были известны с первого дня, правительство Люксембурга не приняло против них никаких мер.

Антиазербайджанские заявления звучали из уст официальных лиц Люксембурга во время и после Второй Карабахской войны. В феврале в ходе 46-го заседания Совета ООН по правам человека глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн позволил себе выступить с обвинением против Азербайджана из-за "военной атаки на Нагорный Карабах, приведшей к многочисленным разрушениям".

13 апреля Президент Ильхам Алиев, принимая участие в проходившей в Университете АДА международной конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", дал взвешенный ответ на дезинформацию люксембургской стороны.

"После войны остается всего лишь одна страна-член Европейского Союза, министр иностранных дел которой позволил себе высказать неподобающие мысли об Азербайджане. Мы, можно сказать, промолчали. Ответило лишь наше Министерство иностранных дел, потому что мы очень "боялись" этой страны. Я и вам советую очень "остерегаться" этой страны, которая беспощадно нападала на нас. Я поручил всем нашим официальным лицам промолчать, иначе они придут и "оккупируют" нас. Знаете какая это страна? Она называется Люксембург. Просто для сравнения могу вам сказать, что освобожденные нами территории равны четырем территориям Люксембурга. Поэтому было бы хорошо, если бы министр иностранных дел Люксембурга позаботился о себе и положил конец этим намекам", - заявил глава государства.

Интересно, а где был Люксембург, считающий себя поборником свободы и демократии, на протяжении 30-и лет армянской оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов? Почему молчал МИД Люксембурга, когда армянские головорезы совершали этнические чистки на оккупированных территориях? Власти Люксембурга несут прямую ответственность за разгул антиазербайджанских настроений в стране, создав для этого благоприятные условия. Остается надеяться, что в Люксембурге опомнятся и перестанут идти на поводу армянского лобби. Ещё ни одну страну это к добру не приводило.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az