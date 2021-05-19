Победа в Карабахской войне показала миру мощь Азербайджана и его армии

США должны признать потенциальный вклад в укрепление региональной безопасности Азербайджана и Грузии, что предоставит им доступ к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности и военной помощи.

Об этом в своей статье под названием "Как Грузия и Азербайджан могут помочь НАТО и Ближнему Востоку", опубликованной в американском издании The National Interest, пишет профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" и научный сотрудник Института внешней политики Университета Джона Хопкинса Тарас Кузьо.

"После более чем десятилетнего отсутствия при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе США должны улучшить свои отношения с Южным Кавказом, предоставив Грузии и Азербайджану статус основных союзников, не являющихся членами НАТО", - призывает профессор.

Как говорится в публикации, Азербайджан, являющийся энергетической сверхдержавой за последнее десятилетие потратил 24 миллиарда долларов на создание мощных вооруженных сил. Это в шесть раз больше, чем у Армении, небогатой на энергоресурсы страны, и чьё население намного меньше.

"Азербайджан является вторым и четвертым по величине импортером военной техники из Израиля и Турции соответственно. Примечательно, что Азербайджан также импортировал дополнительную военную технику из России и Беларуси - союзников Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Украина также поставляет в Азербайджан небольшое количество военной техники. Однако армянские дипломаты сосредоточили свою злобу на Израиле и, конечно же, на Турции, игнорируя при этом поставки оружия со стороны России и Беларуси", - обращает внимание автор статьи.

Тарас Кузьо подчёркивает, что Азербайджан и Израиль связывают давние отношения в сфере безопасности.

"За десятилетие до 2019 года две трети военной техники Азербайджана было импортировано из Израиля. Израильское оружие, особенно беспилотники и системы ПВО, в значительной степени способствовали военной победе Азербайджана в 44-дневной Второй карабахской войне осенью прошлого года", - говорится в публикации.

Автор статьи добавил, что Азербайджан не только построил армию 21 века, ВС Азербайджана также реформировались по стандартам НАТО.

"Только в 2019 году, за год до 44-дневной войны, между Турцией и Азербайджаном было проведено 13 совместных учений. Участие в учениях НАТО и успешный военный опыт превратили вооруженные силы Азербайджана в армию, отвечающую стандартам НАТО.

Военный успех Азербайджана в 44-дневной войне был обеспечен, в том числе, благодаря израильским военным технологиям, успешной военной стратегии Турции, которую она приобрела в Сирии и Ливии, и значительного уровня турецких советников", - считает Тарас Кузьо.

В публикации подчёркивается, что Азербайджан играет важную роль в региональных энергетических сетях. "По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) азербайджанский газ доставляется в Турцию и Грузию. Между тем, 40 процентов нефти в Израиль поставляет Азербайджан, а военная техника идет в обратном направлении", - пишет издание.

Как пишет автор статьи, успешное проецирование мощи США и НАТО на Большой Ближний Восток требует, чтобы Турция и Израиль наладили отношения. "Азербайджан, у которого прекрасные отношения с обеими странами и который использовал обе их военные технологии для победы во Второй карабахской войне в прошлом году, выступил посредником между Турцией и Израилем. Баку предложил провести саммит Турции и Израиля для обсуждения вопросов энергетики, военных и региональной безопасности", - говорится в статье The National Interest.

США предоставили Марокко и Бахрейну статус основных союзников вне НАТО. Штаты должны признать потенциальный вклад в укрепление региональной безопасности Азербайджана и Грузии, что предоставит им доступ к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности и военной помощи. Израиль, Египет, Иордания, Тунис и Кувейт уже имеют этот статус. Администрация Байдена не должна упустить возможность увеличить количество своих союзников..., резюмирует автор статьи.