ЕС должен объявить Армению страной-изгоем из-за трагедии в Кельбаджаре

Армянские фашистские вооруженные силы приобрели чудовищный вид и являются главным источником зла и человеческих потерь в Европе в наcтоящее время. Смерть оператора телеканала Az TV Сираджа Абышова, журналиста агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, а также зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Арифа Алиева является трагедией в истории европейской свободной прессы и средств массовой информации.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам, правительство Армении - самая опасная группировка в Европе, связанная с организованной преступностью и ведущая незаконный оборот ядерно-радиоактивных материалов.

"После гибели двух азербайджанских журналистов в результате взрыва армянской мины мы можем наблюдать, что Армения является основным экспортером военных разрушений и беспорядков в Евразии. Я шокирован тем, что президент Европейского Совета Шарль Мишель и другие лидеры до сих пор не объявили Армению страной-изгоем", - заявил наш собеседник.

Как отметил американский эксперт, многочисленные заявления президента Международного евразийского фонда прессы Умуда Мирзоева не были услышаны властями Европейского Союза и институтами ООН, которые отвечают за безопасный мир в Европе и во всем мире.

"Большинство европейских правительств, имеющих посольства в Баку, по-прежнему игнорируют ужасные последствия и разрушения, которые были нанесены бюджету Азербайджана со стороны Армении. Азербайджанский народ все еще переживает последствия 30-летнего незаконного вторжения армян на территорию Азербайджана, завершившегося 10 ноября 2020 года", - отметил Тейс.

Отвратительно видеть, продолжил он, что несмотря на три смерти при очень трагических обстоятельствах, европейские бюрократы действуют так, как будто ничего не произошло.

"Событие в Кельбаджаре является трагической новостью для всего мирового сообщества журналистов и репортеров. Армения продолжает способствовать убийству ни в чем не повинных мирных жителей. И, что еще хуже, Ереван отказывается делиться картами, которые указывают точное местонахождение наземных мин, расположенных на суверенной территории Азербайджана", - подчеркнул он.

Эксперт считает важным создание петиции, которая будет адресована властям ЕС, отвечающим за инициативы в области миростроительства, с целью оказать давление на фашистские власти Армении для предоставления карт минных полей правительству Азербайджана.

"Европейская комиссия должна отдать должное работе и самопожертвованию Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова и учредить две ежегодные премии в сфере журналистики, названные в честь этих двух великих патриотов и достойных уважения журналистов, отдавших свои жизни за справедливое и прозрачное освещение событий в СМИ из регионов Азербайджана.

Важно осудить чудовищные преступления армянских автократов против территориального суверенитета Азербайджана, которые наносят непоправимые раны азербайджанскому обществу. Именно отказ армянских властей предоставить карты с минами стал причиной смерти ни в чем не повинных людей", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов