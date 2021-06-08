Азербайджан вернул задержанного армянского военного

В результате проведенного дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской границы, в целях диверсионно-диверсионной деятельности на территорию Азербайджана не въезжал.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

По данным министерства, Артур Картанян, сбившись с пути, пересек азербайджанскую границу.

В связи с тем, что А.Картанян в ходе предварительного допроса вел себя подозрительно и дал неточный ответ, возникли подозрения, что он является членом диверсионной группы вооруженных сил Армении.

"Учитывая вышуказанное, А.Картанян был передан противоположной стороне.

Тем самым, в очередной раз демонстрируя гуманистическое поведение азербайджанской стороны, мы обеспечиваем возвращение лица, не совершившего преступления против нашей страны", - говорится в информации МО.