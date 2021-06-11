Стала известна дата суда над еще одним иностранцем, воевавшим на стороне Армении

Стало известно время суда по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, подготовительное заседание суда состоится в Бакинском суде по тяжким преступлениям, назначено на 10:30 23 июня.

Уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Самира Алиева.

Отметим, в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).