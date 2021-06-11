Армения столкнется с серьезным политическим противостоянием после выборов

Сегодня в Армении действительно очень сложная политическая ситуация. Противоборствующие стороны, которые стоят за Пашиняном и за бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, фактически объявили друг другу войну.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, передает Day.Az.

"Эта война идет пока что не на площадях и улицах Еревана и других городов Армении, а в первую очередь в социальных сетях. Причем очевидно и заметно, что эта война фактически идет не на жизнь, а на смерть", - сказал Ниязов.

По его словам, сегодня никто не берется прогнозировать, какой будет реальная ситуация в Армении после выборов. Но многие наблюдатели, в том числе и армянские эксперты, сходятся во мнении, что избежать серьезного политического противостояния после выборов не удастся, отметил эксперт.

"Сами выборы, скорее всего, пройдут более или менее честно. Но в то же время их результат, насколько бы он ни был честным, будет оспариваться или сторонниками Пашиняна, или сторонниками Кочаряна. Все они будут утверждать, что именно их политическая сила одержала победу. Поэтому, скорее всего, драматическая ситуация в Армении неизбежна", - сказал Ниязов.

Он также отметил, что люди в Армении понимают, что в случае прихода к власти Кочаряна им предстоит жить в тех самых условиях, в которых они жили фактически с момента окончания первой Карабахской войны. И это приведет к тому, что их жизнь в обозримом будущем не улучшится, а ухудшится.

По мнению Ниязова, чтобы Армения развивалась, ей необходимо признать существующие реалии, нормализовать отношения с Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном.

"Самой Армении необходимо добиться, чтобы произошло разблокирование всех коммуникаций, о которых говорилось в трехстороннем заявлении, открыть все транспортные коридоры, в том числе и Зангезурский. Иначе Армении никогда не выбраться из экономического и геоэкономического тупика", - отметил эксперт.