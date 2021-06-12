МИД России приветствовал возвращение Азербайджаном 15 армянских военнослужащих

МИД России прокомментировал передачу Азербайджаном 15 армянских военнослужащих в обмен на карты заминированных территорий.

Как передает Day.Az, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала эту новость долгожданной и прекрасной.