https://news.day.az/politics/1352060.html МИД России приветствовал возвращение Азербайджаном 15 армянских военнослужащих
МИД России приветствовал возвращение Азербайджаном 15 армянских военнослужащих
МИД России прокомментировал передачу Азербайджаном 15 армянских военнослужащих в обмен на карты заминированных территорий.
Как передает Day.Az, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала эту новость долгожданной и прекрасной.
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