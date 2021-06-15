https://news.day.az/politics/1352650.html Посол Турции поздравил азербайджанский народ
Посол Турции поздравил азербайджанский народ
Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения, передает Day.Az.
"Поздравляю всех вас с этим особым днем, когда в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев вернулся к власти и спас суверенитет нашего братского Азербайджана. Желаю АР вечной независимости", - говорится в его публикации в Twitter.
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