Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил на панели, организованной в рамках Дипломатического форума в турецкой Анталье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на панели "Фейковые новости в виртуальном мире" обсуждались вопросы в связи с распространением фальшивой и сфабрикованной информации, что стало сегодня глобальной проблемой, опасность данной тенденции и пути выхода из ситуации.

Были выслушаны выступления президента Центра по предотвращению конфликтов и раннего предупреждения Лулиан Джифу, известного писателя и бывшего европейского министра Португалии Бруно Макаеса, помощника министра иностранных дел Катара и официального представителя МИД Катара Лолвы Рашида Аль-Хатера.

Выступая на панели, Хикмет Гаджиев отметил, что в разное время Азербайджан подвергался атакам "фейковых новостей", целенаправленно распространяемых определенными кругами, и даже некоторые зарубежные СМИ пытались сформировать неправильное мнение об Азербайджане, ссылаясь на эту не соответствующую действительности информацию. С сожалением было отмечено, что в некоторых случаях в социальных сетях наблюдалось закрытие аккаунтов лиц, распространявших правдивую информацию об Азербайджане.

На панели приняли участие генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дусен Касеинов, экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, международный эксперт Мэтью Брайза, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, а также послы, депутаты и другие высокопоставленные лица.