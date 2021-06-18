Триумф в Шуше

15 июня 2021 года навсегда войдёт в новейшую историю Азербайджана и Турции как день, когда стратегические отношения между двумя братскими государствами стали союзническими.

Неслучайно, что местом подписания этого соглашения был выбран город Шуша- культурная столица Азербайджана, освобождённый после 28 лет оккупации, как символ будущего развития и процветания Карабахского региона.

Подписанная "Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" окончательно оформила союзнический уровень отношений соответствующим межгосударственным документом, который с точки зрения международного права, является правовой основой будущих отношений.

С момента обретения независимости в октябре 1991 года, азербайджано- турецкие связи поступательно развивались по всем направлениям. Было подписано более 1000 межгосударственных документов, которые определяли характер отношений между странами.

Первым основополагающим документом, который стал основой межгосударственных отношений, является "Договор о дружбе и развитии всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", подписанный 9 февраля 1994 года, в ходе первого официального визита Президента Гейдара Алиева в Турцию.

Долгое время развитие отношений между двумя странами базировалось на этом договоре.

Следующим этапом, поднявшим отношения на более высокий уровень, стал "Договор о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Азербайджаном и Турцией", подписанный 16 августа 2010 года.

Впервые в истории современного Азербайджана, страна обрела официального союзника и стратегического партнера в лице братской Турции.

В отличии от некоторых соседей по региону Южного Кавказа, которые входят в военно-политические блоки, Азербайджан, проводя политику неприсоединения, не являлся членом никаких подобных блоков и официально не имел союзников.

Поэтому, всяческие инсинуации в отношении подписанной Шушинской декларации со стороны Армении не приемлемы. Союзнические отношения с братской Турцией окончательно добили ереванских политиков, поставив крест на их мечтах о реванше.

Что касается Турции, то она впервые обрела союзника, который не входит в блок НАТО, ведь до сих пор официальными союзниками Турции являлись лишь государства-члены НАТО.

Таким образом, подписав Шушинскую декларацию, Азербайджан и Турция впервые стали внеблоковыми союзниками и положили начало дальнейшей интеграции и сотрудничеству двух тюркских государств, которое может в дальнейшем послужить примером для других тюркских стран.

Необходимо отметить, что в преамбуле Декларации упоминается Карский Договор 1921 года, приверженность которому стороны ещё раз подтвердили, так как и сегодня считают этот Договор одним из актуальных международных документов.

При каждой возможности Армения старается подвергнуть ревизии этот важнейший бессрочный документ, частенько открыто говоря о желании отказаться от него. По их мнению, договор препятствует территориальным претензиям Армении к соседним государствам, подписавшим Договор.

Кроме того, согласно Карскому Договору, Турция является одним из гарантов безопасности Нахичеванской Автономной Республики.

Попытки армянской стороны дезавуировать этот Договор, является ни чем иным, как желание захватить и аннексировать Нахичевань.

Чем же знаменательна подписанная главами государств Шушинская Декларация и в чём заключается её историческое значение для будущих отношений между Азербайджаном и Турцией?

• Прежде всего, становясь официально союзниками, два государства определяют сферы, в которых будут координировать и действовать совместно не только на межгосударственном уровне, но и на международной арене;

• В основу Декларации заложены все сферы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, от экономического до военно-технического, от научно- образовательного до культурного;

• Подписав Шушинскую Декларацию, два государства обязались координировать свою внешнеполитическую деятельность по основным международным проблемам;

• Любая угроза Турции или Азербайджану со стороны, будет рассматриваться, как агрессия против одной из сторон и стороны будут совместно противостоять угрозе;

• Впервые, со времени Карского договора, Турция становится одним из гарантов независимости Азербайджана и обретает возможность оказать военную помощь в случае нападения.

Предусматривается открытие в ближайшее время Генерального Консульства Турции в городе Шуша, в консульский округ которого будет входить весь Карабахский регион Азербайджана.

В Шушинской Декларации особо отмечено, что она не направлена против третьих сторон. Это доказывает оборонительный характер данного документа, а закреплённые в ней положения о нерушимости существующих границ и территориальной целостности государств свидетельство того, что Декларация полностью соответствует принципам международного права и уставу ООН.

Совместная борьба с такими угрозами как международный терроризм и торговля наркотиками, станут приоритетными направлениями.

В международных организациях Азербайджан и Турция, в тесной координации друг с другом, будут выступать с совместными инициативами и позициями. Согласно Декларации предусматриваются совместные заседания Советов по национальной безопасности, для обсуждения как международных вопросов, так и вопросов, касающихся отношений между странами.

Не случайно, что в Шушинской Декларации особое место отведено историческим словам основателя Турецкой Республики Мустафа Кемаля Ататюрка о братстве и единстве Азербайджана и Турции, чем подчёркивается преемственность, заложенной им линии, направленной на сближении двух тюркских государств.

Одно из главных мест в Декларации занимает раздел, связанный с прошедшей Второй Карабахской войной: полной поддержкой, оказанной Турцией Азербайджану в деле восстановления территориальной целостности и освобождения оккупированных территорий, а также защитой справедливой позиции азербайджанской стороны на всех международных площадках.

В целом, Шушинская Декларация образец того, как должны строиться союзнические отношения, которые основанные на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Визит Президента Р. Эрдогана, в ходе которого он посетил освобожденные азербайджанские территории, подписал важнейший межгосударственный документ и выступил с пламенной речью в Милли Меджлисе Азербайджана, увенчался полным триумфом, который ещё долго будет бельмом на глазу у врагов- туркофобов.

Неудивительно, что армянская сторона устроила истерику и вселенский плач, понимая, что все надежды на какой-либо реванш против Азербайджана навечно похоронены подписанной Декларацией.

Армянские политики, которые всегда славились своим фарисейством и двуличием, попытались использовать подписанную Шушинскую Декларацию, чтобы столкнуть другие региональные державы с Турцией.

Но увы, в очередной раз попали впросак, так как в Декларации четко прописано, что открытие Зангезурского коридора из западных районов Азербайджана через Армению в Нахчыван, а оттуда в Иран и в Турцию, послужит экономическому развитию всех стран региона.

Это оказалось намного привлекательным, чем призрачные стоны и ахи незадачливых ереванских политиканов, которые давно растеряли какое-либо уважение зарубежом.

Недаром в Шушинской Декларации важное место занимает то, что Карабахский регион Азербайджана будет восстанавливаться совместными усилиями Азербайджана и Турции. Наряду с восстановлением культурного наследия, будут построены современные населённые пункты (с использованием передовых технологий), в которые вернуться азербайджанские беженцы в ближайшее время.

Инициативы Турции по экономическому сотрудничеству по формуле 3+3 и инициативы Азербайджана по созданию зоны свободной торговли на Южном Кавказе, закреплённые в Шушинской Декларации, могут стать основой для окончательного мирного урегулирования всех конфликтов в регионе Южного Кавказа.

По словам Президента Р. Эрдогана, большинство стран региона согласны с турецкой инициативой (за исключением Армении). Его переговоры по участию Грузии в этом проекте с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, дают надежду на оптимизм. Если же Армения будет продолжать свою изоляционистскую политику, может остаться полностью в одиночестве.

Азербайджаном, Турцией и Грузией осуществлены следующие стратегические транспортные и энергетические проекты:

• железная дорога Баку-Тбилиси-Карс;

• газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум;

• нефтепровод Баку-Джейхан;

• газопроводы ТАР и TANAP "Южного газового коридора", направленные на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Все вышеперечисленные проекты доказали, что Армения полностью осталась в стороне и в изоляции. Все эти проекты стали основой успешного экономического партнёрства, что нашло своё отражение в Шушинской Декларации.

Важное место в Декларации заняли пункты, которые касаются военно- технического сотрудничества и совместного производства современной военной техники, при равноправном участии сторон как в финансировании, так и научно- исследовательских опытно- конструкторских работах (НИОКР). Это позволит сторонам стать в ближайшее время не только производителем современной военной техники, но и экспортером, положив конец зависимости от поставки комплектующих из третьих стран.

Сотрудничество в рамках Тюркского Совета и расширение связей с другими тюркскими государствами станут одним из приоритетов взаимного партнёрства двух государств. Союзничество двух государств может стать примером для того, что аналогичные соглашения можно будет достичь в будущем как на двустороннем уровне, так и в рамках Тюркского Совета.

Приоритетом экономического сотрудничества Азербайджана и Турции станут взаимные инвестиции и создание режима наибольшего благоприятствования для деловых кругов, развитие торговли и промышленного производства.

Не остались в Декларации без внимания и вопросы культуры, науки и образования, которым отведено важное место в двусторонних отношениях, в том числе и вопросы осуществления совместных проектов в этих областях.

Подводя итоги прошедшего официального визита Президента Турции Р. Эрдогана и проанализировав подписанную Шушинскую Декларацию можно отметить, что это вершина отношений между двумя государствами, которые идут по пути дальнейшего сплочения, предначертанным ещё основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком и принципам Общенационального Лидера Гейдара Алиева "Одна нация - Два Государства".

Полный триумф политического курса Президента И. Алиева и Президента Р. Эрдогана, которые делают всё для дальнейшего углубления братских связей между Азербайджаном и Турцией, является примером межгосударственных отношений.

Союзничество Турции и Азербайджана является гарантом мира, экономического развития и безопасности всего региона Южного Кавказа, а также предупреждением всем недругам и туркофобам о том, что не стоит испытывать судьбу и тюркский железный кулак!

Пярвин Мирзазаде