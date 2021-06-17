Шушинская декларация пойдёт на пользу всем странам региона, в том числе Армении

Я верю, что подписание Шушинской декларации сделает регион Южного Кавказа более стабильным и безопасным. В декларации содержится четкий сигнал о том, что Турция (страна со второй по величине армией в НАТО) и Азербайджан теперь привержены обеспечению безопасности и защите территориальной целостности друг друга. Это положение Шушинской декларации похоже на четвертую статью Североатлантического договора, в котором говорится, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой. Таким образом, Азербайджан получает гарантии безопасности от второй по силе страны НАТО, то есть в лице Турции.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Как сообщил наш собеседник, подписание Шушинской декларации дает понять любой стране, что за попытку дестабилизировать в военном отношении Азербайджан или Турцию придется заплатить серьезную цену.

"Второй положительный момент с точки зрения стабильности в регионе заключается в том, что после открытия турецко-российского совместного мониторингового центра в Агдаме, Турция получает возможность еще больше укрепить свои позиции на земле. Теперь между Азербайджаном и Турцией будет более прочная связь в сфере безопасности. При этом должен подчеркнуть, что на настоящий момент российские миротворцы действуют в своей зоне ответственности профессионально и в большой степени способствовали снижению напряженности", - отметил он.

Бывший посол США в Азербайджане считает, что еще один момент, благодаря которому Шушинская декларация обеспечит безопасность регион Южного Кавказа, - это стимулирование экономического сотрудничества между Азербайджаном, Турцией, Грузией и, возможно, Арменией.

"Шушинская декларация может быть очень полезна и для трансатлантического сообщества, потому что дестабилизация Южного Кавказа или новый виток боевых действий между Азербайджаном и Арменией не в интересах США и их европейских союзников. Конечно, процветание и стабильность Азербайджана и Турции в интересах не только самих этих стран, но и Североатлантического альянса", - подчеркнул бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США.

По его словам, в преддверии общенациональных выборов в Армении, то есть в ближайшие четыре дня, в Армении подписание Шушинской декларации будет восприниматься как угроза.

"Однако в долгосрочной перспективе Шушинская декларация пойдет на пользу Армении. Как только в Армении завершатся предстоящие выборы и политический настрой изменит психологический шок от проигрыша войны Азербайджану, надеюсь, что голоса со здравым смыслом получат большее влияние в Армении.

Затем стабильность, которую Шушинская декларация принесет Азербайджану, Турции и другим странам региона, будет обеспечена и для Армении. В частности, это произойдет, когда Армения решит воспользоваться возможностями регионального экономического сотрудничества. Это касается не только Шушинской декларации, но и трехстороннего соглашения от 11 января этого года между лидерами Азербайджана, России и Армении, а также заявление о прекращении огня в ночь на 10 ноября, в котором содержатся пункты об открытии коммуникаций и возобновлении транзитных перевозок в регионе", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов