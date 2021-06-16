Шушинская декларация несет стабильность Южному Кавказу

Во вторник, 15 июня, в освобожденной Шуше был подписан исторический документ - Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией. Подписи под документом поставили Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции стал первым главой иностранного государства, посетившим Шушу после ее освобождения от армянской оккупации. И это очень символично, потому что Турция все 44 дня Отечественной войны находилась рядом с Азербайджаном, и именно ее лидер первым ступил на освобожденную карабахскую землю.

Подписанный в Шуше исторический документ полностью соответствует духу и принципам сотрудничества Баку и Анкары, месту наших стран в регионе и мировой политике. Шушинская декларация будет способствовать дальнейшему повышению этой региональной и международной роли и веса наших стран как логический результат объединения возможностей по защите общих интересов двух братских государств, а также координации деятельности по региональным и международным стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Содержание документа, обозначенные в нем вопросы лишний раз доказывают, что азербайджано-турецкие отношения достигли своей высшей точки. Очень важно - и об этом говорилось и на прошедшей в Шуше церемонии, что нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Турцией служит не только их интересам, но и интересам всех стран региона, потому что несет стабильность, мир и процветание для всех. Военное сотрудничество Баку и Анкары не направлено против третьих стран, напротив, оно служит укреплению безопасности региона, усилению борьбы с терроризмом, оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими международными преступлениями.

Турецкая Республика и Азербайджанская Республика, как самые сильные страны региона взяли на себя ответственность за его будущее. Поэтому можно с уверенностью сказать, что укрепление союзнических отношений Азербайджана и Турции через подписание Шушинской декларации сделает регион Южного Кавказа более стабильным и безопасным и позволит устранить многие угрозы.

Cсотрудничество между Анкарой и Баку поддерживает стабильность и мир в нашем регионе, и это выгодно не только нашим двум странам, но также России, Ирану, Грузии и даже Армении, сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек, комментируя подписанный 15 июня в Шуше документ.

Отношения между Баку и Анкарой очень важны с точки зрения суверенитета наших стран. Это союзничество дало положительные результаты во время освободительной Отечественной войны Азербайджана. Сейчас пора развивать и углублять эти отношения и использовать имеющийся большой потенциал. Наши страны еще не задействовали весь имеющийся потенциал сотрудничества в экономической, энергетической, военной сферах. В этих сферах еще есть очень много того, что можно и нужно сделать. Шушинская декларация будет служить этой задаче", - отметил Перинчек.

Турецкий политолог подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против каких-то третьих сторон. Наоборот, развитие взаимодействия между нашими государствами положительно скажется и на других странах региона. Это сотрудничество обеспечивает региональное развитие на Южном Кавказе. И это выгодно всем. Союзничество Анкары и Баку поддерживает стабильность и мир в нашем регионе, это выгодно и России, и Ирану, и Грузии, и даже Армении. Да, это выгодно армянскому народу, потому что сотрудничество Азербайджана и Турции препятствует вмешательству из вне. А это вмешательство вредно всем региональным странам, в том числе Армении.

"Поэтому визиты Президента Турции в Азербайджан должны радовать и Россию, и Иран, и другие региональные страны. Шушинская декларация полностью соответствует духу инициативы Баку и Анкары о создании платформы шести стран. Президенты Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган предложили ранее создать южно-кавказскую платформу, куда будут приглашены все страны региона, в том числе Армения. У Турции и Азербайджана нет намерения изолировать Армению. Наоборот, наши страны намерены привлечь ее в региональную инициативу. Выступая в Шуше, президент Турции говорил и об этом.

Так что уверен - исторический визит Эрдогана в Шушу и подписанный там документ о всеобъемлющем союзничестве между нашими странами с точки зрения региональной политики, региональной безопасности и регионального экономического развития будет служить интересам не только Баку и Анкары, но и всех наших соседей", - резюмировал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева