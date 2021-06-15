https://news.day.az/officialchronicle/1352820.html Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское братство – вечно!
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское братство – вечно!
Турецко-азербайджанское братство - вечно!
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.
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