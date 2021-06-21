В Израиле при организации «АзИз» прошел митинг протеста азербайджанцев против армянского террора

При организации Международной ассоциации Израиль - Азербайджан "АзИз" в Хайфе (Израиль) прошел митинг протеста азербайджанцев против армянского террора, передает Day.Az со ссылкой на "АзИз".

Как известно, на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, а именно в Кельбаджарском районе, на минах, заложенных армянскими диверсантами, подорвалась группа азербайджанских журналистов. Двое погибли - Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев. Помимо журналистов, на заминированных армянами территориях Азербайджана с момента окончания Второй Карабахской войны подорвалось более 120 человек.

На митинге, прошедшем в воскресенье вечером на площади ЮНЕСКО в Хайфе, община выходцев из Азербайджана выразила свой протест против убийства журналистов и невинных граждан в мирное время.

Чтобы выразить свой протест армянскому террору, в Хайфу на митинг приехали из самых разных городов Израиля выходцы из Азербайджана. Они собрались вблизи Армянского культурного центра, расположенного в районе плотного проживания лиц армянской национальности.

В течение двух часов на площади ЮНЕСКО, одном из самых оживлённых перекрёстков Хайфы, митингующие с государственными флагами Израиля и Азербайджана демонстрировали плакаты с требованиями осудить армянский террор, убийство журналистов и гибель гражданского населения. Плакаты на английском языке и иврите призывали остановить армянский террор и агрессию, прекратить убийства журналистов, осудить военные преступления Армении.

Демонстрация протеста, организованная международной ассоциацией Израиль - Азербайджан "АзИз", привлекла внимание тысяч израильтян, которые останавливались возле демонстрантов, интересовались причиной митинга, выражали своё одобрение, а водители проезжающих машин длительными сигналами выражали свою поддержку митингующим.

Тут же можно было увидеть и противоположную реакцию: проезжавшие на своих автомобилях лица армянской национальности показывали оскорбительные жесты и выкрикивали дерзкие слова в адрес азербайджанцев.

На митинге протеста против армянского террора в Хайфе присутствовали: заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нюма Рачевский, президент "АзИз" Лев Спивак и активисты ассоциации.