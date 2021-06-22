В Государственном комитете обсуждены вопросы расширения связей с тюркоязычной диаспорой Кувейта

Состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с председателем Азербайджано-кувейтского общества культуры и дружбы "Ветенсевер" Кенуль Гаджизаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи председатель комитета говорил об успехах, достигнутых в последние годы в области диаспорского строительства, работе, проделанной в сфере пропаганды азербайджанских реалий и популяризации нашей страны за рубежом, поделился мнением о предстоящих важнейших задачах и целях. Состоялся также обмен мнениями, направленный на повышение роли диаспоры в развитии отношений между Кувейтом и Азербайджаном, организационное становление наших соотечественников, расширение связей с диаспорами тюркоязычных народов в Кувейте.

Председатель Азербайджано-кувейтского общества культуры и дружбы "Ветенсевер" Кенуль Гаджизаде подробно рассказала о мероприятиях, осуществленных в истекший период азербайджанской диаспорой в Кувейте. Она отметила, что историческая победа нашей победоносной армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в Отечественной войне была воспринята проживающими в Кувейте азербайджанцами с большим воодушевлением и радостью. На встрече также состоялся обмен мнениями о проектах, подлежащих реализации азербайджанской диаспорой в Кувейте.

В заключение председатель комитета Фуад Мурадов вручил председателю Азербайджано-кувейтского общества культуры и дружбы "Ветенсевер" Кенуль Гаджизаде "Благодарность" за пропаганду Азербайджана в Кувейте, защиту наших национальных интересов и заслуги в диаспорской деятельности.