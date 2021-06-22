Генсек Совета Европы приветствует недавнее возвращение Азербайджаном задержанных армян

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич приветствует недавнее возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление азербайджанской стороне карт минных полей в Агдамском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом она заявила во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я думаю, что не следует забывать о важности получения карт минных полей и разминирования освобождённых территорий Азербайджана, иначе эти земли, безусловно, не будут подходящим местом для возвращения людей и обеспечения достойной и нормальной жизни", - сказала она.

Она отметила, что мины, если их должным образом не обезвредить, представляют серьёзную угрозу мирному населению.