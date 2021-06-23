Обнародована повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 25 июня, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На повестке заседания 12 вопросов:

1. Законопроект "О рациональном использовании и энергетической эффективности энергетических ресурсов" (второе чтение);

2. Законопроект "О трудовых пенсиях" (второе чтение);

3. Законопроект "О правах лиц с инвалидностью" (второе чтение);

4. Законопроект "О трудовых пенсиях" (второе чтение);

5. Законопроект "О государственной службе" (второе чтение);

6. Законопроект о поправках в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О Судебно-правовом совете" и "Об административном исполнении" (первое чтение);

7. Законопроект "О медиации" (первое чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О дипломатической службе", "О прохождении службы в органах юстиции", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", в "Положение о прохождении службы в таможенных органах", утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года, "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом № 141-IIQ от 12 июня 2001 года, "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана", утвержденное законом № 168-IIQ от 29 июня 2001 года и "Положение о прохождении службы в миграционных органах", утвержденное законом № 930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (первое чтение).