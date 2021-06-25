Армяне начинают борьбу против Арутюняна

Похоже, что карабахские армяне потихоньку приходят к осознанию утопичности так называемой "борьбы с турками до последней капли крови" и начинают голосовать ногами.

Некий врач из Ханкенди Марат Еганян на своей странице в Фейсбук рассказал о том, что местные армяне собираются переезжать из зоны ответственности миротворческого контингента в Армению, Россию и в Европу.

В Ханкенди царят панические настроения, среди населения ходят слухи, что осенью Пашинян будет вынужден подписать мирный договор с Баку, согласно которому Армения признает территориальную целостность Азербайджана. То есть, мечты всего армянства о "миацуме" рушатся прямо на глазах.

Окопавшийся в зоне ответственности миротворцев главарь сепаратистов, военный преступник Араик Арутюнян пока еще пытается изображать себя в роли "президента", однако факты налицо: остатки армянских сепаратистов идут по пути самоликвидации, что, в принципе, соответствует трехсторонним договоренностям от 10 ноября между лидерами Азербайджана, России и Армении.

Положению самого Арутюняна и вовсе не позавидуешь. В Ханкенди уже несколько дней проходят многочисленные митинги с требованием его "отставки". Армяне, помимо своего бедственного положения, причиной которого была тридцатилетняя оккупация азербайджанских земель, обвиняют его и в том, что Араик заранее прибыл в штаб Никола Пашиняна в Ереване и поздравил его с победой на выборах.

Безусловно, армянам Карабаха хочется наладить жизнь после Второй карабахской войны. Однако это абсолютно невозможно без азербайджанского участия. Преступный режим Араика и ему подобных, многие годы разграблявших азербайджанские земли, никак не сможет улучшить жизнь соплеменников, как минимум из-за своей бесконечной алчности. Армянам Карабаха необходимо смириться с тем, что конфликт остался в прошлом и жить хорошо они смогут лишь в составе Азербайджана, как это было в прежние времена. Это вопрос не одного дня и не одной недели, но он будет решен. Только открытие коммуникаций и признание армянами территориальной целостности Азербайджана приведет их к лучшей и нормальной жизни.

Учитывая, что Азербайджан является мультикультуральным, многонациональным и многоконфессиональным государством, где мирно сосуществуют десятки народов, интеграция карабахских армян в состав Азербайджана является делом времени. Самое главное, чтобы они приняли юрисдикцию Азербайджана, а все оставшиеся вопросы, касательно экономики и инфраструктуры, будут решены поэтапно.

Азербайджанские флаги непременно будут развеваться в Ханкенди. Это будущее, которое невозможно предотвратить.

Байрам Эльшадов