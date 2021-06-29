Развивающаяся экономика и амбициозные проекты в Карабахе

Совсем недавно 44-дневная война в Карабахе завершилась грандиозной Победой Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности. Боевые действия продлились полтора месяца, но сотрясли регион. Война, как бы коротки не были боевые действия, это всегда потрясение для страны и ее экономики, и насколько затянется период восстановления, зависит от того, в каком состоянии и с какими возможностями государство вступило в войну.

Ни для кого не секрет, что возможности Азербайджана и Армении на конец сентября 2020 года были совершенно несопоставимы. Страна, "победившая" в первой карабахской войне, оказалась не в состоянии за тридцать лет контроля над чужими территориями сделать ни шага вперед. Во время оккупации Карабах висел камнем на шее Армении и тянул ее на дно. Между тем, Азербайджан, несмотря на тяжелейшее положение, в котором оказалась страна в начале 90-х, смог подняться и перейти к развитию.

Последние годы ознаменовались для Азербайджана большими успехами и крупными победами в плане укрепления его позиций в региональной и мировой экономике. Эффективное использование природных ресурсов, превращение нефтяных доходов в человеческий капитал, модернизация и индустриализация страны, социальное развитие, широкомасштабные инфраструктурные, энергетические, транспортно-логистические проекты обеспечили Азербайджану сильные позиции. К началу 44-дневной Отечественной войны страна пришла с одними из самых низких показателей по внешнему долгу в мире, с высокопрофессиональной и хорошо вооруженной армией, политической стабильностью и солидарностью в обществе. Все это стало основной военного успеха, а после войны позволило сразу приступить к возрождению Карабаха. Переход страны, вышедшей из разрушительного конфликта, к постконфликтному возрождению, как правило, затягивается на многие годы. Процессы, опять же - как правило, берутся под попечение международных организаций, проводятся многочисленные обсуждения, создаются донорские фонды и так далее. Азербайджан же обошелся без всего этого и уже реализует амбициозные проекты, в очередной раз удивив весь мир.

Успеху Азербайджана в Отечественной войне и послевоенных процессах способствовала его полная политическая и экономическая независимость, достигнутая многими годами упорного труда и успешной дипломатии. Выступая перед военнослужащими в День Вооруженных сил, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что достижение экономической независимости являлось одной из важнейших его задач как Президента. И цель была достигнута - внешний долг Азербайджана ныне не составляет даже 20 процентов валового внутреннего продукта, а его валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг.

Не случайно в последние месяцы международные финансовые структуры друг за другом улучшают показатели Азербайджана в своих рейтингах. Несмотря на риски и вызовы, на пандемию и пережитую войну, азербайджанская экономика продолжает расти.

"В настоящее время мы приступили к большой созидательной работе, - сказал, глава государства. - Посмотрите, после войны прошло всего 7 месяцев, а сколько мы сделали. Не проведи мы такую подготовку, не смогли бы сделать это. Сколько бы у тебя ни было средств, если нет технических возможностей, кадрового потенциала, своевременно не реализованы инфраструктурные проекты, то не сможешь сделать даже сотой части всего этого. Сегодня проводятся невиданные восстановительные работы. За счет чего? Именно за счет подготовки. Поэтому мы создали сильное государство, в последние годы я неоднократно говорил, и вот жизнь подтвердила мои слова о том, что сегодняшний Азербайджан на протяжении всей истории является самым могущественным Азербайджаном, в своей многовековой истории Азербайджан никогда еще не был так силен, как сегодня".

Деоккупированные территории представляют собой масштабную стройплощадку, где задействованы компании и инвестиции многих стран. Восстанавливается энергетическая сфера, создается заново дорожная сеть. Только в январе Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули - Шуша, а сегодня на будущей трассе проделана уже значительная часть работ. При этом следует учесть, что дорога проходит по сложной с точки зрения рельефа местности. В сентябре планируется сдача в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы протяженностью 2800 метров Физулинского международного аэропорта. Активно строится стратегическая железнодорожная магистраль Горадиз-Агбенд, которая протянется до границы с Арменией и станет началом будущего Зангезурского коридора. В был дан старт реализации проекта создания "умных сел" в Зангеланском районе, а в мае стартовали восстановительные работы в Агдаме. Полностью разрушенный армянами Агдам будет возрожден и превращен в один из передовых во всех отношениях город Азербайджана и даже всего региона.

И это далеко не полный перечень реализующихся и находящихся на стадии разработки проектов на освобожденных территориях.

"Те широкомасштабные восстановительные работы, которые ведутся на освобожденных от оккупации территориях, стали в значительной степени возможны благодаря экономическому потенциалу нашего государства, тому, что в течение последних десятилетий Азербайджан поступательно наращивал свою экономическую мощь", - сказал в беседе с Day.Az экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Сегодня мы видим, что объем внутренних инвестиций, необходимых для восстановления освобожденных территорий, может быть, несомненно, обеспечен за счет внутренних ресурсов. Государство уже восстанавливает инфраструктуру, весьма масштабные проекты есть в сфере высокотехнологичных отраслей экономики. Здесь нам нужны будут иностранные технологии, но вместе с тем, мы должны понимать, что иностранные инвесторы, которые будут вкладывать и уже вкладывают в азербайджанскую экономику, с таким рвением и интересом работают в сфере высоких технологий с Азербайджаном, в первую очередь потому, что он обладает соответствующим экономическим потенциалом.

Благодаря тому, что у Азербайджана достаточные золотовалютные резервы, что в стране царит общественно-политическая стабильность, сегодня мы видим наличие предпосылок, необходимых для реализации широкомасштабных проектов. Эти предпосылки были созданы в течение многих лет благодаря адекватной политике государственного управления. Нужно не забывать что Азербайджан является небольшим государством, и то, что в условиях высокой волатильности и неопределенности в регионе и мире наша страна продолжает наращивать свою мощь, это, безусловно, говорит об эффективности политики Президента Ильхама Алиева. Это позволяет надеяться на устойчивое развитие Азербайджанского государства. Потому что то, в каком направлении развивается государства, в первую очередь зависит от тех людей, которые стоят за штурвалом государственного управления. И то, что в течение 44 дней страна восстановила свою территориальную целостность и за прошедшие поствоенные месяцы уже реализуются широкомасштабные восстановительные проекты в инфраструктурной, социальной, экономической сферах, безусловно, говорит об эффективности государственного управления в Азербайджане. Это касается как общественно-политического сегмента, так и социально-экономического блока.

При продолжении этой политики уже в ближнесрочной перспективе на прежде оккупированных территориях, где не было никаких реальных признаков жизни и развития в течение последних тридцати лет, мы станем свидетелями формирования центра экономического, социального, политического, общественного развития. Это крайне важно и покажет как региону, так и всему миру возможности Азербайджана.

Первая половина текущего года показала эффективность системы государственного управления, и это можно легко увидеть в контексте поддержки широкими слоями населения курса главы государства по управлению страной. И это очень важно, потому что на сегодняшний день не многие страны могут похвастать широким уровнем поддержки со стороны абсолютного большинства граждан действий руководства. И в этом плане Азербайджан очень хорошо себя позиционировал.

В течение последних месяцев разработаны и уже реализуются весьма эффективные меры социальной поддержки населения. Вместе с тем, восстановительные работы в освобожденных районах идут весьма быстрыми темпами. Кроме того, в стране разработаны и приняты программные документы по организации управления экономикой и социальной политикой.

Здесь хочу отметить стратегию "Азербайджан 2030", где указаны основные направления социально-экономического развития страны на ближайшие 10 лет. Все это дает определенные позитивные элементы с точки зрения прогнозирования социально-экономического развития страны.

Уже налицо определенные тенденции, говорящие о том, что страна переходит к посткризисному периоду, одну за другой решая проблемы, вызванные пандемией и трудностями, связанными с войной. Эти тенденции, опять же, связаны с эффективным механизмом управления в стране. Надо признать, что не многие страны вышли из экономических трудностей конкурентоспособными. И то, что в Азербайджане система госупралвения продемонстрировала свою эффективность, не может подвергаться ни малейшему сомнению. Мы видим, что и по статистике есть позитивная динамика, и по деловой активности. И, конечно, тот факт, что государство проводило все последние годы активную социальную политику, поддержку широких слоев населения, тоже сыграл в пользу сохранения общественно-политической стабильности, а с точки зрения социально- экономического развития Азербайджан продемонстрировал в непростых условиях высокой турбулентности свою конкурентоспособность.

На мой взгляд, как экономиста, основной акцент должен делаться на поддержке населения, особенно уязвимых его слоев, поддержке покупательной способности в стране, организации эффективной системы здравоохранения и образования в стране, развитии науки и человеческого капитала.

Вместе с тем, необходимо добиться резкого роста объема инвестиций в экономику. Инвестиции должны быть приоритетно направлены на инновационную сферу с тем, чтобы поддержать в целом экономику и добиться опережающего технико-экономического развития страны.

Лейла Таривердиева