Азербайджан возрождает Карабах на свои собственные деньги

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана разворачивается грандиозная стройка. Делаются пока только первые шаги, но уже сейчас можно видеть очертания будущих проектов, затрагивающих все сферы, обеспечение которых вернет на эти земли жизнь.

Работы масштабные, требующие, конечно же, больших капиталовложений. Которые, в свою очередь, предполагают наличие возможностей у самого государства, либо увеличение его внешнего долга за счет привлечения кредитов.

Начнем с возможностей. Такая затратная программа по силам не каждой стране. Но у Азербайджана эти возможности есть. Есть также финансовая подушка безопасности в виде стратегических валютных запасов в объеме 51 млрд. долларов, почти в 6 раз превышающая внешний государственный долг. Эти цифры говорят о том, что бюджетные затраты на реализацию запланированных проектов не создадут проблем финансовой безопасности страны и не вызовут необходимости во внешних заимствованиях и, как следствие, в наращивании внешнего долга.

Внешний долг Азербайджана составляет 18% ВВП, и поставлена задача снизить этот показатель до 10% ВВП. Об этом Президент Ильхам Алиев заявил в апреле на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество". Глава государства подчеркнул, что Азербайджан независим от внешней помощи.

Недавно глава бакинского офиса Всемирного банка Сара Майкл заявила, что ВБ готов участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Интерес к финансированию работ проявили и другие финансовые институты. Однако Баку не планирует брать кредиты. Это однозначно дал понять на днях Президент Ильхам Алиев. На конференции Международного центра Низами Гянджеви "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" был поднят вопрос финансирования восстановительных работ в Карабахе, и глава государства отметил, что Азербайджан не хочет брать кредиты у банков. "Мы оцениваем возможности вложения инвестиций. Потому что на освобожденных от оккупации территориях есть большие возможности для вложения инвестиций. У нас большие планы по реконструкции. Поэтому мы были бы рады если банки вместо прямой финансовой помощи, которая на самом деле Азербайджану не нужна, помогли иностранным и местным инвесторам в реализации проектов на освобожденных от оккупации территориях", - сказал он.

А желающих участвовать в беспрецедентном азербайджанском проекте будет достаточно. Помимо местных, уже заняты в проектах турецкие, израильские, китайские, итальянские компании, заявили о своей заинтересованности сербские, американские, британские, венгерские, иранские, латвийские, украинские, узбекские и др.

На проведение работ на первом этапе из госбюджета будет выделено 2,2 млрд. манатов. Согласно закону О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год, для восстановления городов и сел, создания на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, культура, восстановление жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и т.д.) из госбюджета предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов.

Освоение этих средств уже началось. Само собой разумеется, что для завершения всех работ потребуется увеличение этой суммы в десятки раз. Но азербайджанская экономика не стоит на месте, финансовые возможности страны растут.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Азербайджан обладает достаточными возможностями с точки зрения внутренних инвестиций. Это касается, в первую очередь государственных капиталовложений, которые будут возрастать. На мой взгляд, в целом расходные статьи бюджета страны должны быть увеличены и общий объем госбюджета должен расти. Для этого есть существенный и достаточный потенциал. Кроме того, нужно запускать институт внутренних частных инвестиций. И тут тоже имеется достаточный потенциал.

Экономика страны имеет большой потенциал с точки зрения прироста денежной массы. Поэтому считаю, что глава государства совершенно объективно говорил о том, что Азербайджан не нуждается во внешних заимствованиях для восстановления своих освобожденных территорий и обладает достаточными внутренними ресурсами.

Именно формирование внутренних частных инвестиций является одной из главных задач с точки зрения экономического управления в стране. И я думаю, что при соответствующем формировании этого института никаких проблем в плане внутренних инвестиций не будет. Наша страна обладает большими возможностями в плане прироста внутренних инвестиций.

Сегодня внешний долг нашей страны не критичен. Есть возможности для его сокращения. Я как экономист не являюсь сторонником возрастания внешнего долга, тем более, что у Азербайджана для этого нет никаких объективных причин и никакой необходимости. Азербайджан способен запускать внутренний инвестиционный цикл, не прибегая к внешнему заимствованию. Целевая эмиссия центрального банка является тем важным и необходимым для увеличения деловой активности в стране рычагом, которым надо воспользоваться, чтобы добиться опережающего экономического роста в стране. И это будет приводить к сокращению внешнего долга, потому что опора на внутреннюю денежную эмиссию, на внутреннюю кредитную эмиссию будет снижать зависимость от внешних факторов. В целом, было бы целесообразным снижение объема внешнего долга, несмотря на его некритичность.

Внешние заимствования возможны, но по определенным сегментам. С точки зрения притока иностранного капитала мы должны сделать упор на импорт технологий. Участие иностранных банков в процессе восстановления и развития освобожденных территорий и отечественной экономики в целом не является приоритетом. Потому что при формировании внутреннего института инвестиций, в первую очередь частных, и при совершенствовании механизмов государственных капвложений внутри страны, необходимость в притоке иностранных инвестиций будет обуславливаться только импортом технологий. В остальном же институт внутреннего инвестирования способен решить все задачи".

Азербайджан, добился всего за свой счет, собственными силами. Несмотря на армянскую оккупацию и связанные с этим немалые проблемы, он никогда не побирался, не унижался, не умолял, ни у кого не просил помощи. Он заслужил свою сегодняшнюю независимость - и политическую, и финансовую. Хотя, трудно решить, какую из этих категорий поставить первой. Возможно, финансовая и экономическая независимость позволяет республике быть независимой и политически. А Президент страны может прямо заявить всему миру, что Азербайджан ни в чьих деньгах не нуждается. Он все сделает сам и как всегда сделано это будет на высоком уровне.

Лейла Таривердиева