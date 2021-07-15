Справедливая позиция Азербайджана укрепит его позиции на международной арене благодаря увеличению числа друзей.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, передает Day.Az.

Он напомнил, что Армения держала под оккупацией азербайджанские территории на протяжении 30 лет, игнорируя требования и инициативы мирового сообщества.

Трижды совершив военные провокации против Азербайджана в 2020 году для реализации своих коварных планов, Армения сделала переговорный процесс бессмысленным, отметил депутат.

"Победоносная азербайджанская армия 27 сентября 2020 года приступила к проведению контрнаступательной операции по предотвращению очередной провокации армян и восстановлению территориальной целостности страны. Она уничтожила подразделения противника всего за 44 дня и вынудила его подписать 10 ноября акт о капитуляции. Таким образом, Азербайджан, самостоятельно обеспечив выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН, Движения неприсоединения, ОИС и ОБСЕ, нарушенных норм международного права, восстановил свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Когда Азербайджан вел свою справедливую борьбу, определенные силы выдвинули и захотели обеспечить принятие резолюции против него в Совете Безопасности ООН, однако семь стран-участниц Движения неприсоединения, представленных в Совбезе, не допустили этого и поддержали нашу страну.

Это говорит о том, что члены Движения неприсоединения поддержали справедливость, поставив превыше всего Бандунгские принципы.

Президент Ильхам Алиев, выступив с содержательной речью на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения, отметил, что главной сложностью являются установленные Арменией многочисленные мины: "После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции в результате разрыва мин погибли около 30 граждан Азербайджана, а ранены более 100 человек. Кроме того, мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома". В своем выступлении Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мировая общественность должна заставить Армению передать Азербайджану карты минных полей на всех освобожденных территориях", - сказал Бадамов.

Депутат добавил, что Азербайджан принимает активное участие в Движении неприсоединения и после 10 лет членства в нем абсолютным большинством голосов был избран его председателем на три года.

"В период своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан поднимает актуальные вопросы и делает призывы для их решения. Отметив важность расширения сотрудничества между странами-участницами Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность укрепления этого сотрудничества между молодежными организациями и парламентами.

В период председательства в Движении неприсоединения своей дальновидной политикой, новшествами и принятыми важным решениями Президент Ильхам Алиев пишет новую историю. Считаю, что справедливая позиция Азербайджана укрепит его позиции на международной арене благодаря увеличению числа наших друзей", - добавил Бадамов.