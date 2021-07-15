https://news.day.az/politics/1362015.html ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджаре - заявление минобороны
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана в Кельбаджаре - заявление минобороны
15 июля примерно в 14:15 часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Зеркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района. С целью подавления противной стороны был произведен ответный огонь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
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