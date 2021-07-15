Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен в качестве сопредседателей Минской группы обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Франции.

Эта тема обсуждалась во время встречи, состоявшейся в рамках визита Ле Дриана в Вашингтон 13-14 июля.

"Министр поднял вопрос совместных действий в качестве сопредседателей Минской группы по достижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

После более чем месяца военных действий по освобождению территорий Азербайджана от армянской оккупации, с конца сентября до начала ноября 2020 года, Армения подписала документ о капитуляции.

Режим полного прекращения огня и всех боевых действий в зоне карабахского конфликта был введен 10 ноября 2020 года.