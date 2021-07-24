Очередной провал армянского агитпропа

В последнее время армяне совершают провокации не только на государственной границе, но и в информационном пространстве. Азербайджан вновь оказывается в центре информационной войны. Войны, которая, судя по всему развязана реваншистскими силами в Армении, наотрез отказывающиеся смириться с новыми реалиями в регионе, сформировавшимися после успешной контрнаступательной операции Азебайджанской армии в сентябре-ноябре прошлого года.

Так, в Сети армяне активно распространяют видеоролик, главными героями которого являются два неизвестных солдата. При этом авторы армянских телеграм-каналов тут же бросились наперебой выдумывать из себя небылицы, не забывая приписывать туда нашу страну. Согласно сообщениям армянского сегмента соцсетей, на этом видео якобы изображены азербайджанские солдаты, которые якобы "избивают друг друга".

Нетрудно догадаться, что на самом деле за громкими словами прячется очередной армянский фейк. Далеко не первый, и, скорее всего, не последний. Ознакомившись с роликом любой нейтральный человек придет к выводу, что распознать людей на кадрах и их истинные замыслы является затруднительной задачей ввиду низкого качества любительского видео. Абсолютно невозможно понять что именно делают солдаты, драка ли это, или обыденная шутка в армейском быту. Неизвестно происхождение видео, в какой стране оно снято.

Возникает вопрос - на что рассчитан данный вброс? Чего хотят добиться инициаторы незамысловатой идеи?

Во-первых армяне хотят этой провокацией отвлечь внимание от сегодняшнего происшествия на армяно-азербайджанской государственной границе. Как сообщило минобороны Азербайджана, подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении. В результате снайперского выстрела с армянской стороны военнослужащий азербайджанской армии прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.

Во-вторых несчастные соседи хотят отвлечь внимание от внутренних проблем, которых предостаточно в том числе и в армянской армии. Они целенаправленно и нагло привирая переводят стрелки с внутренних проблем на Азербайджан, якобы в вооруженных сил нашей страны существует дедовщина, неуставные отношения и тому подобные инциденты. Это делается целенаправленно, планомерно, чтобы создать негативное общественное мнение в Азербайджане и выставить Азербайджанскую армию и ее военнослужащих в плохом свете.

На самом деле все эти явления свойственны как раз-таки ВС Армении. Долгое время армяне тиражировали ложь, скрывая жалкое состояние собственной армии. Многие помнят, как армяне выдавали случаи самострела за гибель от пресловутой азербайджанской пули. Армянский агитпроп тесно сотрудничало с Минобороны как до, так и во время Второй карабахской войне. Небоевые потери в армянской армии почти всегда выдавались за смерть от обстрела азербайджанцев. И наоборот, когда во время войны армяне несли огромные потери, через некоторое время в Армении чудесным образом подскочила статистика суицидов и убийств в небоевых условиях. Например, недавно в Армении обнаружили, что пропавшие без вести армянские солдаты хранились в холодильнике одного из моргов, что вызвало большой скандал в Армении.

Что касается безыскусной истории с видео, такими жалкими методами армяне хотят компенсировать те недостатки, которые сложились после тяжелого поражения во Второй карабахской войне. Азербайджанскому обществу и пользователям соцсетей необходимо быть внимательными при ознакомлении с тем или иным контентом и не реагировать на такого рода фейки армянской стороны. Тем более, нельзя репостить, публиковать, тиражировать ложь армянского агитпропа. Таким образом фейки несчастных соседей бесславно канут в лету, где им и положено быть.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az