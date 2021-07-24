Азербайджанские подразделения не поднимали в воздух БПЛА

Распространенная армянскими СМИ информация о якобы сбитом БПЛА Азербайджана над селом Араздейен Ведийского района является очередной дезинформацией противоположной стороны, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Наши подразделения не поднимали в воздух БПЛА.