https://news.day.az/politics/1364304.html Азербайджанские подразделения не поднимали в воздух БПЛА - минобороны
Азербайджанские подразделения не поднимали в воздух БПЛА - минобороны
Распространенная армянскими СМИ информация о якобы сбитом БПЛА Азербайджана над селом Араздейен Ведийского района является очередной дезинформацией противоположной стороны, передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Наши подразделения не поднимали в воздух БПЛА.
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