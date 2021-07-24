Последняя ситуация на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы

Ситуация на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы стабильная, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Оперативная ситуация находится под контролем азербайджанской армии.