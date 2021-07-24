https://news.day.az/politics/1364354.html Последняя ситуация на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы
Последняя ситуация на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы
Ситуация на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы стабильная, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Оперативная ситуация находится под контролем азербайджанской армии.
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