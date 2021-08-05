О помощи Азербайджана десяткам стран мира и государстве-паразите Армении

Можно сколько угодно говорить красивые и правильные слова о дружбе между странами и народами, но их истинная ценность познается, к сожалению, в тот момент, когда в дом приходит беда. Азербайджан давно и прочно застолбил за собой место государства, всегда приходящего на помощь попавшим в беду странам. Так, к примеру, произошло и сейчас, когда лесные пожары охватили братскую Турцию.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева третья группа соответствующих пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отправилась в братскую страну для тушения лесных пожаров и недопущения их распространения. Группа отправилась в 11.00 по бакинскому времени. Пожарно-спасательная группа включает 40 единиц пожарной техники, 150 пожарных.

Что самое важное - в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, самолет-амфибия BE-200CS МЧС вылетел в Турцию. Он очень эффективнее в борьбе с лесными пожарами. И значимость этой помощи сложно переоценить. Что, собственно, подтвердил в интервью ряду турецких телеканалов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Азербайджан с первого дня оказывает всестороннюю поддержку в тушении пожаров и предотвращении их распространения: "Выражаю благодарность каждому государству за поддержку. Самый главный среди них - Азербайджан. В настоящее время они борются с пожаром в нашей стране с помощью пожарного вертолета и большого количества личного состава. Прибытие самолета-амфибии внесет значимый вклад в тушение пожаров", заявил один из самых ярких политиков современности.

Также замечу, что о беспримерной доблести и мужестве азербайджанских спасателей вовсю ныне говорят в СМИ Турции, об этом пишут самые известные турецкие политики, общественные деятели, артисты и рядовые граждане. Невероятный восторг и уважение вызвал поступок азербайджанского пожарного, который вынес из горящего дома флаг Турции. Все это и есть проявления братства не на словах, а на деле! Что, также замечу, особо ярко видно на фоне поистине циничной позиции стран Запада по отношению к беде , в которую попала Турция.

Азербайджан же всегда протягивал руку помощи всем, кто в ней нуждался. "Азербайджан много нам помогал. Прежде всего, я хотел бы вспомнить 2005 год. В то время у нас был большой энергетический кризис: газопроводы и линии электропередачи, входящие в Грузию, были перекрыты. Азербайджан спас миллионы грузин от холода. Я бы даже сказал, что Азербайджан спас нас от голода и смерти. Это продолжалось в течение нескольких недель. Ни я, ни народ Грузии никогда не забудем этой помощи. Затем, когда наша страна была захвачена в 2008 году, Азербайджан предпринял ряд мер по производству энергии в экономической сфере, имевших жизненно важное значение для Грузии. Это была поддержка настоящего друга, настоящего брата. Не каждый брат поможет, как Азербайджан. Такие вопросы будут помнить на протяжении поколений и веков", эти слова принадлежат экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Добавить тут просто нечего.

Но можно вспомнить о том, что было сделано нашей страной в плане поддержки других государств только в июле. Так, правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым побывала в Узбекистане, где приняла участие в международной конференции на тему "Центральная и Южная Азия: региональное взаимодействие. Вызовы и возможности".

Так вот при поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане и офиса ЮНИСЕФ в этой стране делегация доставила 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca из нашей страны в Узбекистан в рамках программы COVAX. Вакцины были переданы в аэропорту в Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения Узбекистана. Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев участвовал в передаче вакцины узбекской стороне.

Кроме того, самолет "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) доставил 40 тысяч вакцин против коронавируса в столицу Боснии и Герцеговины (Сараево), Кроме того, согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca были доставлены также в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вакцина была передана директору Республиканского центра иммунопрофилактики Таджикистана Файзали Саидзоде и начальнику управления санитарно-эпидемиологической безопасности Министерства здравоохранения и социальной защиты Наврузу Джафарову. Представитель Минздрава Таджикистана поблагодарил руководство Азербайджана за регулярную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ну и последнее. Азербайджан предоставил гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, включая страны-члены Движения неприсоединения, чтобы поддержать их борьбу с пандемией COVID-19. Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на промежуточной конференции Движения неприсоединения. И все это - реальные шаги, доказывающие готовность и способность нашей страны прийти на помощь другим государствам в самый сложный для них момент. Это то, что формирует образ Азербайджана, как проверенного, верного друга. А каков имидж Армении? Вот реально, кому, когда и чем она помогла? Ответ очевиден - никогда и ничем. Это государство-паразит, способное только клянчить помощь везде, где есть шанс на ее получение. При этом, Армения имеет кучу претензий, в том числе и территориальных, к соседним странам, обосновывая все это застольными тостами с упоминанием Геродота и Плиния-младшего. Почувствуйте, как говорилось в известной рекламе, разницу.

Акпер Гасанов