Азербайджан направит в Турцию 500 человек и вертолеты

30 июля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе телефонного разговора в связи с продолжающимися в Турции лесными пожарами было отмечено, что Азербайджан, как и всегда, в этот сложный момент находится рядом с братской страной.

Подчеркнуто, что Азербайджан готов оказать Турции всяческую помощь в борьбе с лесными пожарами и мобилизовать для этого все необходимые силы.

Отмечено, что в соответствии с соответствующими поручениями и указаниями Президента Азербайджанской Республики личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 500 человек, вертолеты, а также другое необходимое оборудование и принадлежности будут отправлены в кратчайшие сроки в братскую Турцию.