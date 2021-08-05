Первое заседание Комиссии Азербайджана по «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта»

Под председательством вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова пятого августа состоялось первое заседание Комиссии по выполнению положений "Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" в обновленном составе.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе заседания были обсуждены направления деятельности Комиссии, утвержденной в новом составе распоряжением Президента Азербайджана "О внесении изменения в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О создании Комиссии по выполнению положений "Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" от 13 ноября 2000 года номер 569"" № 2796 от 23 июля 2021 года, работа, проделанная Азербайджаном по выполнению положений Конвенции и предстоящие задачи.

На заседании было поручено подготовить предложения по приоритетным направлениям. Была подчеркнута важность работы в плане информирования международных организаций о состоянии разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Члены Комиссии обсудили выдвинутые на заседании предложения, и по итогам встречи было решено принять меры для создания Рабочей группы в составе представителей соответствующих ведомств и экспертов в данной области с целью обеспечения деятельности Комиссии, а также подготовки соответствующего Плана действий.