Армяне продолжают убивать ... армян

"Дисциплина - искусство внушать солдатам больше страха перед офицерами, чем перед врагом". Это высказывание французского писателя и философа Клода Адриана Гельвеция в армянской армии, славящейся творящимся в ней криминальным беспределом, в частности "дедовщиной", убийствами, изнасилованиями и коррупцией, традиционно понимают по-своему в крайне искаженной форме.

В вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям, на почве которых между военнослужащими часто случаются различные негативные, в том числе криминальные, инциденты.

Так, 19 августа в районе 02։15 на территории N-ской воинской части на юго-восточном направлении на боевых позициях обнаружены тела рядовых Мурада Ашотовича Мурадяна, Левона Рафаэловича Арутюняна и Гора Артаковича Саакяна, с огнестрельными ранениями. Все трое - 2002 года рождения. И если по первоначальной версии предполагалось, что это "результат работы азербайджанских диверсантов", то позднее оборонное ведомство страны опровергло данную версию, официально заявив, что "случившееся не имеет отношения к противнику".

"По крайней мере, по имеющейся на данный момент предварительной информации, случившееся не имеет отношения к противнику. Как только появится новая информация, минобороны опубликует соответствующие сообщения", - говорится в заявлении министерства обороны.

В армянских СМИ сообщается, что в связи с происшествием группа военных следователей из Еревана выехала в Сюник.

"По результатам предварительного следствия правоохранители выяснили, что солдаты стреляли друг в друга, и пока не известно, в чем была причина. В настоящий момент все лица, связанные с военнослужащими, находятся на допросе", - говорится в заявлении министерства обороны Армении.

Один из армянских телеграм-каналов распространил так же следующее сообщение: "По нашей информации, которая не официальная и уточняется, у 2-х погибших ранение в грудь, у одного в подбородок. Если данная информация подтверждается, то мы имеем дело с двойным убийством и самоубийством". На другом телеграм-канале отмечается, что "кроме огнестрельных ранений на телах погибших обнаружены следы также от ножевых ранений".

Несмотря на то, что ряд представителей армянского общества не хотят мириться с этой версией и упрямо настаивают на диверсии "ненавистного врага", встречаются и адекватные комментарии армян, признающих существование серьезных проблем в "доблестной" армии Армении. Так, в ответ на скептический комментарий пользователя под ником "Карен" о том, что не верится, что это "дедовщина", другой пользователь - Archi, пишет: "Это она и есть. При всем уважении к парням, стоящим на постах, но часть из них полные отбитые ублюдки и кяртушники. Это должно говорить лишь об одном, нельзя отправлять 18 летних пацанов, которые даже своё мировоззрение не сформировали, охранять границу. Больше всего жалко парней, которые выступают в роли бета, а не альфа. Ни за что быть униженными, а потом и убитыми. И после таких случаев кто-то ещё взывает к объединению нации. Надо менять менталитет каждого человека и работать над философией одна жизнь=целая нация, иначе это ублюдство будет продолжаться всегда и не только в армии, но и в быту" (орфография и пунктуация автора комментария сохранены).

И такого рода комментариев довольно много: "Военно-воровская армянская армия..."(Н Н), "Видя какие им дают команды не сложно предположить что настоящий армянский воин откажется выполнять, поэтому я не удивлюсь что наших парней убирают" (Гигорий Исраэлян), "Даже война не стала уроком для наших солдат. Дедовщина процветает и процветает. Всех офицеров, кто должен был предотвратить это, но не сделал, наказать максимально жестко!" (Ashot Azizyan) и т.д.

И подобные утверждения имеют под собой веские основания - в вооруженных силах Армении давно царит правовой беспредел. В слабой армии Армении, где офицеры уподобляются иждивенцам, грабящим своих солдат - расцветала дедовщина, унижение младших старшими. Десятилетия обмана своего народа, разворовывание даже тех средств, которые поступали в армию, привело фактически к коллапсу боеспособности армянских вооруженных сил. У солдат нет веры своему руководству, нет идеи, которая если и была бы, то распалась после поражения в войне с Азербайджаном. Так, по данным мониторинга Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с 2010 года по 2019 год небоевые потери составляют 381 случай гибели военнослужащих, из которых 88 - самоубийства. Еще в 2019 году депутат от фракции "Мой шаг" Кристина Погосян заявляла, что в 2015-2019 годах в результате конфликтов на почве неуставных отношений скончались 158 армянских военнослужащих.

Череда смертей (а именно - 13 солдат), не связанных с боевыми действиями, в начале 2020 года стала одной из самых обсуждаемых тем в Армении, заставив правительство действовать. 19 февраля того же года премьер-министр Никол Пашинян предложил снять с должности двух высокопоставленных чиновников - начальника военной полиции Артура Багдасаряна и начальника управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Алексана Алексаняна. Один случай стал особенно резонансным: гибель солдата Ваграма Авагяна 2000 года рождения от огнестрельного ранения в грудь из автомата 30 января. Власти сразу же объявили, что это было самоубийство, но родственники погибшего были не согласны с этим заключением. Правительство отступило и признало, что рассматриваются и другие версии причины смерти. В итоге по этому делу были арестованы трое соратников Авагяна. Адвокат Хельсинкской ассоциации Армении Ара Карагезян, комментируя данный инцидент, указал на наличие криминальной субкультуры в армии: "Власти объявили войну криминалу, но в армейских частях живут "по понятиям". Следствие не должно было ограничиваться арестом троих подозреваемых в причастности к смерти Ваграма Авакяна. Должен быть арестован также командующий состав, который допустил это преступление", - считает эксперт.

Такие громкие дела имели место и ранее - это и дело Григора Аветисяна и Сурена Арамяна (тогда тоже поначалу родственникам сообщили, что военнослужащие погибли в результате диверсионного проникновения противника), которые были убиты на боевой позиции шестого апреля 2016 года, и дело Манучара Манучаряна, убитого в 2013 году, и убийство военнослужащего Гриши Хачатряна, которое сначала пытались выдать за следствие нарушения режима перемирия, и ряд других дел, которые в итоге так и не были толком раскрыты.

Ряд армянских информагентств, с подачи газеты "Грапарак", даже в качестве главной причины перевода сына премьера Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна, спустя несколько месяцев из Нагорного Карабаха в Ереван, указывал "дедовщину", которой он подвергся в военной части, в частности из-за того, что не поладил с внуком известного армянского террориста, духовного вдохновителя ряда терактов на территории Азербайджана, сепаратиста Зори Балаяна, который также служил в указанной части.

Засилье криминальной субкультуры в ВС Армении продолжает оставаться на повестке дня даже после окончания войны. Как в случае с военнослужащим срочной службы, рядовым Артемом Овиковичем Мелконяном, которого 4 мая застрелили в голову на территории мегринской войсковой части. Остается только догадываться, что послужило истинной причиной его публичной казни со стороны местной криминальной группировки в униформе армянских ВС.

По официальному релизу пресс-службы минобороны Армении, "4 мая 2021 года около 20:00 на боевой позиции одной из воинских частей, расположенных на южном направлении, получил смертельное ранение Артем Мелконян (2002 года рождения)". Инцидент якобы произошел во время дежурства "на боевой позиции одной из воинских частей", а виновником является сослуживец, нарушившей правила пользования табельным оружием...

Чуть ранее, в апреле текущего года, согласно сообщениям в армянском сегменте соцсетей, в одной из воинский частей вооруженных сил Армении солдат 2-го мотострелкового батальона Рафаэль Минасян был жестоко избит старослужащими сослуживцами, так называемыми "дедами". Избитого солдата с различными тяжелыми травмами поместили в медсанчасть. Пострадавший Минасян отказался заявлять на избивших его военнослужащих из страха, что они вновь изобьют его. Командование части, пытаясь скрыть инцидент, не стало ставить в известность о произошедшем ни правоохранительные органы, ни семью Минасяна. Такая же участь постигла в июне и военнослужащего Мартина Саакяна, призванногона военную службу из Кироваканского района Армении. Его жестоко избили за отказ выполнять указания служащих более долгий срок солдат. Факт был скрыт от правоохранительных органов.

Таким образом, пока армянские политики и различные общественные деятели пытаются уличить Азербайджан в различных кознях против армянского народа, обвинять в надуманных преступлениях, у них под носом армянская молодежь продолжает гибнуть от рук своих же сограждан...

Талех Агавердиев