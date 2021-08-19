Армянские мифы об "историческом наследии" и кошмарная реальность - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

У разных народов есть свои мифы. Но только в Армении они заменяют реальность, являются оправданием убожества нынешнего состояния этой страны.Одним из таких мифов является тот, согласно которому практически все соседние страны и особенно Азербайджан обязаны всем лучшим, что было в их истории именно этническим армянам.

Этот миф гармонично вплетается в иной. В тот, согласно которому многие территории соседних государств,в том числе и Азербайджана, являются "исторически армянскими". Впрочем, не повезло не только нам. Как известно, армянские мифотворцы претендуют также на территории Грузии, Турции, с которыми РА имеет границы, а также Украины, с которыми у нее границ нет.

Да, они на полном серьезе утверждают, что Киев и Львов- "древние армянские города". Говоря конкретнее, научный сотрудник Института истории Национальной Академии наук Армении Гаянэ Пингирян продвигала "могучую мысль" о том, что "связываемое историками и источниками с основанием Киева племя полян было армянской военной дружиной".

Про то, как армянские мифотворцы продвигают анекдотичные рассказы про "армянский город Тбилиси" напоминать излишне. Как и про то, что армяне претендуют на грузинские церкви, великих грузинских государственных деятелей, поэтов и писателей, а также на блюда грузинской кухни. Впрочем, известны также претензии на гору Агрыдаг, что находится на территории Турции и на ряд областей современной Турции.

В этом смысле нет ничего удивительного в том, что тридцать лет граждане Армении жили мифом о существовании "Арцаха", который вот-вот признает мировое сообщество. Естественно, никто и ничего не признал. Даже сама Армения. А в результате 44-дневной войны были возвращены семь находившихся под оккупацией районов Азербайджана.

Естественно, что окончательно рухнул миф про вероятность признания "Карвачара" или "Бердзора", как армянские мифотворцы называли Кельбаджар и Лачин. Но, испытывающие почти наркотическую зависимость от мифов, армянские националисты не угомонились. Они придумали и разгоняют в собственных СМИ миф про то, что наша столица, город Баку - это "армянский город Бакуракерт, который был возведен во 2 веке и носит имя царя Бакура".

Это, конечно же, лютый бред. Ведь, начиная с IX века в арабских источниках впервые встречаются слова: "Баку", "Бакух", "Бакуйа", "Бакуйе". Позднее в европейских источниках название города встречается как Бага, Баки, Бакхи, а в русских - Бака. На карте мира в труде "Китаб ат-танбих вал-Ишрах" арабского историка Аль-Масуди название города встречается в виде "Бакух". Арабский географ Аль-Истархи в 930 году сообщает, что недалеко от Баку жили огнепоклонники.

Но поди и объясни армянским мифотворцам, что они бредят! Они готовы будут обвинить весь мир, всю историческую науку в отсталости и невежестве, чем признавать анекдотичность своих идей. Вон, даже на родину великого Низами , на второй по величине город Азербайджана Гянджу, они замахнулись. Именуют его "Гандзаком" и восторгаются собственной глупостью.

Которая, впрочем, состоит и в стремлении связать несвязуемое. К примеру, дошло до рассказов про уроженца Тбилиси Александра Манташева, который действительно заработал огромные деньги на добыче и торговле бакинской нефтью. Его на самом деле называли "нефтяным королем". Но, с какой это поры факт обогащения этнического армянина в какой-то стране, является поводом территориальных претензий к ней?!

Состоятельные армяне живут в США, Франции, Уругвае, Иране, России, Украине и многих иных странах мира. И что теперь - земли всех стран являются армянскими?! Понятно, что такая мысль может прийти в голову только тем, кто неизлечимо болен, заразившись армянской мифологией. Которая является альтернативной реальностью для жителей соседнего государства.

Современная Армения, за все годы своей независимости, ничего не добилась. Это факт. Ее население существенно сократилось. С пяти миллионов человек, что жили в РА на момент распада СССР. ныне там проживает менее трех миллионов человек. А по некоторым данным, в реальности население Армении едва ли превышает отметку в два миллиона жителей. И отток продолжается.

Экономически Армения является самым отсталым государством региона, с самым высоким соотношением внешнего долга к ВВП, с самым большим процентом проживающего за чертой бедности населения. Современная Армения не в состоянии даже контролировать собственные государственные границы. Армяно-турецкая, армяно-иранская, а теперь и армяно-азербайджанская граница контролируется российскими пограничниками. Что является полной утратой суверенитета и атрибутов независимости.

За годы независимости Армения не дала миру ничего. Разве что картину бегства армян с освобожденных территорий с унитазами в руках.Где же все представители "народа-созидателя"? Почему они не смогли ничего создать в самой Армении? Ответ на этот вопрос очевиден. Потому, что успеха этнические армяне добивались лишь в других странах, где им создавали все необходимые для этого условия. И потому, что реальность всегда отличалась, отличается и будет отличаться от мифов, которыми живет армянское общество.

Акпер Гасанов