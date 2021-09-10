Вступление в силу конвенции по Каспию раскроет весь потенциал сотрудничества

Вступление в силу подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря позволит в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в этом регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая онлайн на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что данный документ пока не вступил в силу, крайне важно, чтобы участники Конвенции придерживались зафиксированных в ней положений и принципов. Прежде всего речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решение всех касающихся Каспия вопросов исключительно пятью странами. Вступление конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества", - сказала дипломат.

Она отметила, что формат взаимодействия прикаспийских государств на сегодня является одним из самых удачных примеров преодоления разногласий и поддержания баланса интересов в непростых геополитических условиях.

12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).