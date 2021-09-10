Освобождены от должности некоторые председатели районных организаций ПЕА по Баку

На заседании правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 10 сентября были освобождены от занимаемых должностей председатель Сабаильской районной организации ПЕА Шамсаддин Гаджиев, Ясамальской - Таги Ахмедов, Насиминской - Малахат Ибрагимгызы, Гарадагской - Айдын Гусейнов, Низаминской - Садагат Велиева, Бинагадинской - Рамиз Геюшов, Пираллахинской - Хикмет Шикаров, Наримановской - Тамраз Тагиев, Сабунчинской - Мехрибан Абасгулиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании также были назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку.

Так, председателем Сабаильской районной организации ПЕА стал Нагиев Мухтар Теймур оглу, Насиминской - Сулейманов Азер Абдул оглу, Ясамальской - Набиев Бахтияр Эйваз оглу, Наримановской - Велиев Самир Ахмед оглу, Хатаинской - Рагимзаде Вугар Гянджали оглу, Низаминской - Велибеков Рамиль Вагиф оглу, Бинагадинской - Исмайлов Вусар Гешем оглу, Сабунчинской - Велиев Мисирхан Иззет оглу, Сураханской - Сеидов Вугар Семендер оглу, Хазарской - Ахмедов Намиг Меджид оглу, Гарадагской - Алиев Гафар Мамед оглу и Пираллахинской - Абасов Эмиль Тофиг оглу.