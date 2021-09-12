Армянская армия продержится не более суток против ВС Азербайджана в случае новой провокации

Буквально вчера мне довелось посмотреть видео совместных учений Азербайджана и Турции в Лачине, снятое с российского БПЛА-разведчика "Орион" в Карабахе. Скажу сразу - азербайджанская пресса говорит правду, презентуя эти учения как совместную тренировку подразделений армейского спецназа в целях повышения командного мастерства среднего офицерского состава в условиях, максимально приближенных к боевым в горно-лесистой местности. Насколько я могу судить по увиденой хронике, в учениях принимают участие ротная тактическая группа армейского спецназа турецкой армии и две аналогичные ротные тактические группы азербайджанской армии, всего 250-300 человек. Эти учения никакой реальной угрозы группировке российских миротворцев в Карабахе не представляют, поэтому нет ни малейшего намека на нервозную реакцию на это событие с российской стороны. Но если вспонимать освобождение Шуши в ноябре прошлого года силами двух батальонов азербайджанского спецназа, даже эта группировка сил при соответствующей мотивации может быть грозной силой, но только при общевойсковой поддержке, а сценарий учений ее изначально не предусматривал, поэтому реакция с российской стороны столь индифферентная.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический консультант, профессор, военный эксперт Олег Кузнецов.

По словам военного эксперта, истерическая реакция армянской стороны понятна: эти учения - прекрасный информационный повод, чтобы просить у Кремля новое оружие для реанимации разгромленной осенью прошлого года армянской армии, которая в своем нынешнем состоянии вряд ли может оказать серьезное сопротивление тем силам, которые участвуют в учениях.

"Но в Москве прекрасно понимают реальную перспективу данного шага: если сейчас вооружить заново Армению, то очень велика вероятность того, что все вновь поставленное оружие в случае возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном в качестве трофеев окажется в руках азербайджанской армии. Вооружать Азербайджан по такой схеме и бесплатно в России точно никто не станет. Чтобы это вооружение могло быть использовано Арменией грамотно и эффективно, в дополнение к нему придется поставить армейскую бригаду, целиком состоящую из офицеров, прапорщиков и контрактников с армянскими фамилиями... Поэтому Москва на эту тему упорно отмалчивается, чем активно пользуется проплаченная армянской диаспорой российская пресса, раздувающая инсинуации по этому поводу", - пояснил он.

Комментируя непрекращающуюся стрельбу армянских военных в сторону постов и позиций азербайджанской армии в Карабахе, российский историк отметил, что позиции армянских и азербайджанских военных разведены на достаточное расстояние, чтобы избежать угрозы гибели военнослужащих от автоматной или пулеметной пули.

"Применение тяжелого стрелкового вооружения, а также гранатометов и минометов, насколько мне известно, сторонами не осуществляется. Поэтому я уверен в том, что беспорядочная пальба ради поддержания шумихи в прессе будет продолжаться еще долго", - полагает профессор.

Говоря о возможности начала общевойсковых боев по образцу апреля 2016 года или июля 2020 года, то военному эксперту их вероятность кажется минимальной.

"Во-первых, любое сосредоточение боевой техники на любом участке со стороны армян сразу же станет известным как азербайджанской, так и российской стороне, поэтому возможность скрытой подготовки к атаке я исключаю. Во-вторых, у вооруженных сил Армении сегодня нет достаточных средств, чтобы инициировать общевойсковой бой протяженностью хотя бы более суток. Для этого, как показала война прошлого года, в армянской армии банально нет отлаженной системы снабжения. А поскольку перегруппировка сил и средств будет осуществляться исключительно открыто, то военно-технического потенциала азербайджанской армии вполне достаточно для того, чтобы уничтожить противника на исходных рубежах, не дав ему начать наступательные действия, чтобы минимизировать собственные потери. В силу указанных выше причин новая война для Армении, как совершенно справедливо сказал президент Владимир Путин, будет самоубийством", - подытожил Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов