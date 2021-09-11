https://news.day.az/politics/1378889.html Делегация Тюркского совета посетила комплекс "Имарет" в Агдаме - ФОТО
Делегация Тюркского совета посетила комплекс "Имарет" в Агдаме - ФОТО
Продолжается поездка делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) по Агдаму, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сначала ее участники посетили дворцовый комплекс Панахали хана. Гостей встречал спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов.
Члены делегации были проинформированы о дворцовом комплексе, подвергшемся армянскому вандализму. Они осмотрели разрушенные могилы, были подробно проинформированы о находящихся на территории комплекса памятниках.
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