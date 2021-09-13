Сахиба Гафарова встретилась с делегацией парламента Казахстана

13 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла пребывающую в нашей стране делегацию, возглавляемую председателем Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан.

Тепло приветствовав гостей, Сахиба Гафарова коснулась высокого уровня отношений между нашими дружественными и братскими странами. По её словам, великий лидер Гейдар Алиев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с успехом продолжили весьма древние связи наших народов после обретения обеими странами независимости. Нынешние же руководители Азербайджана и Казахстана целенаправленно следуют тем же курсом, отметила Гафарова.

Повествуя о взаимоотношениях законодательных собраний наших стран, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что и они двигаются по нарастающей, подобно росту двусторонних отношений вообще. В обоих парламентах имеются группы дружбы; депутаты двух сторон обмениваются визитами и проводят периодические встречи в рамках влиятельных международных парламентских организаций, что привносит свой вклад в развитие двусторонних отношений. Сказав это, Гафарова особо отметила наше сотрудничество под эгидой ТЮРКПА.

Сахиба Гафарова информировала гостей и о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне прошлого года и о новых условиях, сложившихся в нашем регионе. Как отметила спикер, под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия в 2020-м году освободила наши земли после тридцати лет армянской оккупации, тем самым восстановив территориальную целостность страны и, одновременно, своими силами исполнив четыре резолюции Совета безопасности ООН. Карабахский конфликт уже стал историей, сказала председатель Милли Меджлиса, добавив, что в настоящее время Азербайджан работает над восстановлением и перестройкой освобождённых территорий. Гафарова упомянула о жестоком разгроме со стороны Армении наших городов, районов и сёл и уничтожении памятников наших истории и культуры, а также мечетей на землях, которые Армения удерживала под оккупацией. Делегация Казахстана посетила Шушинский и Физулинский районы и своими глазами увидела последствия учинённого Арменией вандализма, сказала председатель Милли Меджлиса.

Председатель Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан выразила свою признательность за тёплый приём и гостеприимство, выразив вслед за этим удовлетворение текущим уровнем взаимоотношений наших народов и государств. Развивается наше сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах; главы наших государств ныне с успехом поддерживают связи между нашими народами, отметила Куспан.

Председатель комитета Мажилиса казахского парламента также коснулась отношений между законодательными органами двух стран, отозвавшись с похвалой об успешной деятельности их групп дружбы.

Айгуль Куспан поздравила Азербайджан с победой в Отечественной войне и выразила сожаления об увиденном в ходе поездки в освобождённые города Шушу и Физули.

На встрече имел место обмен мнениями и на другие темы, интересующие обе стороны.