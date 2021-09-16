Заместитель директора французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон своими провокационными заявлениями поддерживает фашистский режим Армении, которые серьезно подрывают двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией. Правительству Франции следует наказать журналиста Le Figaro за клевету против Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Американский эксперт напомнил французскому журналисту, что на протяжении оккупации Карабаха и прилегающих к нему семи районов, армяне на этих территориях варварскими методами разрушали могилы, содержали свиней в мечетях и уничтожили инфраструктуру.

"Армянские вооруженные силы массово устанавливали фугасы и противопехотные мины на кладбищах в Карабахском регионе Азербайджана. Действия армян в отношении оккупированных территорий Азербайджана сравнимы с полномасштабной террористической деятельностью, которую устраивает организация "Боко Харам" в Чаде и Нигерии. Армянские бандформирования взяли на вооружение те же методы, что и международные террористы", - считает он.

Наш собеседник не сомневается в том, что замдиректору французского журнала Le Figaro заплатили лидеры армянской националистической партии "Дашнакцутюн" в Париже, и на эти грязные деньги он хочет обеспечить себе благополучную жизнь.

"Но с другой стороны, его профессиональная жизнь будет запятнана навсегда, поскольку он пытается скрыть безжалостные действия армянских боевиков на суверенной территории Азербайджана. Позор наблюдать, что Бюиссон становится главным защитником армянского режима во Франции. Последствия его заявлений напрямую отразятся на уровне читательской аудитории газеты Le Figaro. Издание непременно потеряет большое количество читателей ввиду клеветнической кампании против народа Азербайджана. Очень жаль, что журналист такого авторитетного издания как Le Figaro тратит время на распространение фейковых новостей об Азербайджане", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов