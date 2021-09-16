Армянские пропагандисты в подмышку с Милоновым и Ко развернули масштабные инфопровокации

За всеми этими процессами проглядывается единая сеть провокаций, направленных на осложнение межгосударственных отношений в формате Россия-Азербайджан-Турция.

Славяно-тюркский союз, если он состоится, станет страшным сном глобалистов и армян. Последние выступают орудием глобальных центров влияния, нацеленных на столкновение интересов этих трех стран и провоцирование войны у южных границ РФ, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Сейчас мы видим, что армянское лобби развернуло широкомасштабные провокации по всему информационному полю России. С этой целью используются ангажированные депутаты, эксперты, журналисты.

А управляют исподтишка этими процессами такие, как Симоньян, которая сейчас ушла в подпольную стадию информационной войны с партнерами России, неугодными армянству и глобалистам.

Один из последних примеров - истерика депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, обострившаяся аккурат к парламентским выборам. Армянские голоса недешево стоят, порой приходится платить и национальными интересами своей страны.

Агентство РИА Новости, превратившееся из авторитетного и могущественного АПН в придаток армянских интересов Маргариты Симоньян, публикует стенания Милонова о якобы прозвучавших в его адрес угрозах со стороны "азербайджанцев".

А "азербайджанцы", на которых ссылается Милонов, это, что очевидно профессионалам, на самом деле симоньяновские армянские троллеботы, которые с подставных аккаунтов понаписали несколько угроз в адрес Милонова от имени "азербайджанцев", чтобы создать повод для провокации.

Милонов, очевидно находящийся в сговоре со своими армянскими спонсорами, завопил как по команде об "угрозах" со стороны "азербайджанцев". Эти милоновские крики тут же оперативно подхватили проармянские СМИ, включая РИА Новости, попавшее через Симоньян в разряд агентства-обслуги проармянских интересов в России.

Цель провокаторов - накрутить в российской аудитории антиазербайджанские настроения, чтобы осложнить двусторонние отношения и сорвать мирный договор между Баку и Ереваном при посредничества Москвы и Путина. Это заказ США и Франции, который выполняет Ереван, в надежде заполучить чужой Карабах.

Однако россияне должны понимать, что вслед за Карабахом, если этот сценарий будет реализован, к армянам уйдет и Краснодар, и другие южные российские территории. А предварять этот процесс должна большая война с участием России.

Понимает ли Милонов, какую высокую цену армянство требует за его обновленный депутатский мандат?!

Приводим историю армяно-милоновского хайпа в подаче проармянского агентства РИА Новости.

"Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что после разглашения его личных данных в одном из азербайджанских telegram-каналов ему и близким поступило 50 сообщений с угрозами, на данный момент он не обращался в правоохранительные органы.

В популярном telegram-канале ранее были выложены мобильный телефон и адрес проживания депутата с призывами к карам в его адрес. Поводом стала фраза, сказанная Милоновым в интервью интернет-порталу 24news.am по поводу Нагорного Карабаха.

"Пока никаких действий не предпринимал, но если не прекратят, то предприму. Не потому что я их боюсь, но чтобы другим людям в России не угрожали больше. Для них, может быть, это в диковинку, но так люди у нас себя не ведут. И если уж они просились в Россию (многие являются ее гражданами), а большинство из них живут тут, хотя многие звонят из Азербайджана и Турции. У них там и антироссийское (есть)", - заявил Милонов.

По его словам, в Азербайджане произошел "взрыв антироссийских чувств" и радикальные паблики назвали его "азербайджанофобом, туркофобом".

"Это происходит со вчерашнего дня, они хотели, чтобы я извинился перед народом Азербайджана за Карабах, за все. Штук 40 или 50 угроз поступило, но я прекрасно понимаю, что эти люди трусы, которые могут только угрожать. Пока только на словах", - также сообщил Милонов".

Это публикация РИА Новости, некогда ведущего авторитетнейшего РОССИЙСКОГО государственного агентства, а сейчас Симоньян превратила РИА в желтое проармянское третьесортное издание!

На самом деле, угрожать, преследовать, требовать извинений - это чисто армянская практика, которую они всегда применяли в России. Так что, почерк "азербайджанцев" явно армянский, со всеми армянскими "ушами" и подходами. А цель всех провокаторов - вызвать цепную антиазербайджанскую реакцию в российском обществе.

Враги России уже осложнили отношения нашей страны с Украиной, Грузией, а теперь хотят Азербайджан из дружественной страны записать в "холодный" список.

Нужны ли России конфликты с такими партнерами, с которыми Москва открывает совместные транспортные коридоры и выстраивает систему безопасности?

Спросите у депутата Милонова!!!