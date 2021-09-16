Армения временно перекрыла дорогу Горус-Гафан для иранских грузовиков

СНБ Армении временно перекрыла дорогу Горус-Гафан для иранских грузовиков, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается, при выезде из Горуса скопились десятки иранских грузовиков, которые не пропускают в Гафан.

Отмечается, что водители грузовиков не имеют возможности оплатить пошлину азербайджанской стороне. Водители грузовиков, застрявших на дороге Гафан-Горус, пригрозили перекрыть дорогу из-за требования азербайджанской таможни.

Один из иранских водителей отметил, что они заплатили армянской таможне в Мехри, второй раз платить не собираются.

Отметим, что трасса Горус-Гафан соединяет Армению с Ираном. Небольшой участок этой трассы проходит по территории Азербайджана в районе села Эйвазлы Губадлинского района.