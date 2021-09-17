По инициативе функционирующего в турецкой провинции Игдыр Игдыро-азербайджанского общества поддержки единого языка, истории и культуры 103-ю годовщину освобождения от оккупации Баку отметили походом на Агрыдаг.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, выступив перед участниками похода председатель общества Зия Закир Аджар отметил, что ежегодно проводятся различные мероприятия по случаю дня освобождения Баку от армяно-большевистских отрядов.

Он напомнил, что, продолжив героические традиции Кавказской исламской армии, в прошлом году Азербайджанская Армия разгромила за 44 дня армию оккупанта-Армении и освободила исконные азербайджанские земли, и сказал, что весь тюркский мир гордится Победой, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

"Выражаем признательность нашему Президенту Ильхаму Алиеву за его решительную позицию, а нашему Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану - за полную поддержку, оказанную Азербайджану. Хотим провозгласить с Агрыдага, о котором постоянно упоминают армяне: Карабах - это Азербайджан!", - отметил З.З.Аджар.