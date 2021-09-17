Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС осмотрела памятник «Марага-150» в Тертере

Делегация Ассоциации омбудсменов стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках поездки в Тертер для продолжения оценочной миссии по расследованию фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации в пятницу осмотрела памятник "Марага-150".

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, члены делегации были подробно проинформированы о памятнике.

Отметим, что памятник "Марага-150" был построен в селе Марага Агдеринского района Азербайджанской ССР (ныне село Шихарх Тертерского района Азербайджана) в 1978 году по случаю 150-летия переселения первых 200 армянских семей из иранского города Марага в Карабах.

Памятник с надписью "Марага-150" на армянском языке был разрушен в 1988 году, когда армяне начали предъявлять свои территориальные претензии к Азербайджану. Несмотря на то, что памятник был разрушен, его остатки сохранились и сегодня находятся на территории, контролируемой Вооруженными силами Азербайджана.

После оккупации Северного Азербайджана царской Россией в 1828 году, согласно Туркменчайскому договору с империей Каджаров, армяне должны были быть переселены в Карабах, Нахчыван и Ереван. Началом первой волны переселения стала отправка 200 армянских семей в Карабах из провинции Марага. Хотя сначала армяне называли место своего поселения Марага, позже название села было арменизировано и переименовано в Марагашен (село Марага на армянском языке).

Памятник был построен самими армянами. В архивах Санкт-Петербурга в связи с этим даже была обнаружена запись известного армянского историка, который в 1930 году писал, что горная часть Карабаха испокон веков являлась исконной азербайджанской землей, а армяне не имеют к этой территории никакого отношения.