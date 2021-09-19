https://news.day.az/politics/1381537.html Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – заявление МИД
Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов – заявление МИД
Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, региональное сотрудничество - основа мира и стабильности. Текущие процессы должны перерасти в коллективное сотрудничество, и это единственный выход.
Хатибзаде отметил, что для Ирана очень важно развитие соседних стран. Все соседи должны понимать, что развития, мира и стабильности в регионе можно достичь только действуя сообща.
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