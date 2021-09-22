В Зальцбурге состоялась церемония официального открытия Дома Азербайджана

21 сентября в австрийском городе Зальцбург состоялась церемония официального открытия Дома Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в церемонии прияли участие руководители и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Австрии, Центра азербайджанской культуры, сотрудники почетного консульства Азербайджана в Зальцбурге, наши соотечественники, проживающие в Австрии, и представители местной общественности.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли рассказал о положении азербайджанской общины в Австрии, организации диаспорской деятельности и проделанной работе, выразил одобрение деятельности Центра азербайджанской культуры в Вене, направленной на развитие культурных связей, а также надежду на то, что учрежденный в Зальцбурге Дом Азербайджана придаст импульс развитию связей между странами.

Почетный консул Азербайджана по федеральным провинциям Зальцбург, Тироль и Форарльберг Михаэль Хайнрици выразил удовлетворение в связи с открытием Дома Азербайджана в городе Зальцбург, имеющем статус неофициальной столицы Австрии.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов представил информацию о домах Азербайджана, созданных в зарубежных странах, и их деятельности. Было отмечено, что несмотря на возникновение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, представилась возможность в соответствии с рекомендациями и поручениями Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева организовать успешную работу домов Азербайджана, ряды которых расширились. Констатировав, что открывающийся сегодня в Зальцбурге Дом Азербайджана является 15-м по счету таким центром, Ф.Мурадов сообщил, что до 2024 года их число планируется довести до 26.

Было подчеркнуто, что находящиеся за рубежом координационные советы и дома Азербайджана осуществляли успешную деятельность во время товузских событий и 44-дневной Отечественной войны. В то же время дома Азербайджана сыграют роль пространства для консолидации членов общины и эффективной организации ее работы из единого центра.

Затем был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и поездке представителей диаспоры в Шушу.

Председатель Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов выступил с докладом отчетного характера, был показан видеоролик, отражающий работу организации со дня создания по настоящее время.

В мероприятии приняли участие советник руководителя Зальцбургской области Хуберт Вайнбергер с супругой, почетный консул Намибии в Зальцбурге Ингрид Вайнбергер, почетный консул Латвии в Зальцбурге Карл Виндинг.

В художественной части церемонии открытия заслуженные артисты - тарист Сахиб Пашазаде и исполнитель на нагаре Кямран Керимов выступили с сольной концертной программой. В программе были представлены народные песни, танцы и мугамные композиции.