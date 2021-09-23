27 сентября в Азербайджане будет отмечаться День памяти

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "Об учреждении Дня памяти в Азербайджанской Республике" от второго декабря 2020 года в знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, отдавшим жизнь за территориальную целостность нашей страны, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим 27 сентября планируется ряд мероприятий. В Организационном комитете было отмечено, что в День памяти шехидов в религиозных храмах Азербайджана - мечетях, церквях и синагогах - будет почтена светлая память и прочитаны молитвы за упокоение душ сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность страны.

На территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.

В вечерние часы на ряде зданий, включая Центр Гейдара Алиева и "Башни пламени", будет спроецирован Государственный флаг Азербайджана. Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти центральные и местные органы исполнительной власти организуют ряд мероприятий по всей стране. Памятные церемонии будут организованы и за рубежом.