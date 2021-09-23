https://news.day.az/politics/1383288.html Из Игдыра в Азербайджан будет проложена дорога - Реджеп Тайип Эрдоган
Из Игдыра в Азербайджан будет проложена дорога - Реджеп Тайип Эрдоган
Будет проложена дорога из Игдыра в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал журналистам в США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сюда входят и железные дороги. Строительство этой дороги будет важным шагом", - сказал Эрдоган.
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