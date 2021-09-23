Из Игдыра в Азербайджан будет проложена дорога

Будет проложена дорога из Игдыра в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал журналистам в США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сюда входят и железные дороги. Строительство этой дороги будет важным шагом", - сказал Эрдоган.