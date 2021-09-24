Международные эксперты направят соответствующим организациям отчет о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана

Акты армянского вандализма на освобожденных территориях Азербайджана будут задокументированы международными экспертами на основании фотофактов и видеоматериалов, и эта информация в виде отчета будет направлена в соответствующие организации.

Об этом в пятницу сказал корреспонденту Карабахского бюро Trend руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы, передает Day.Az.

По его словам, эксперты Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) уже второй день находятся с визитом в Азербайджане.

"Основная цель этого визита - воочию увидеть последствия преступлений, совершенных армянскими оккупантами на освобожденных территориях, и ознакомиться с фактами на месте.

Сегодня началась миссия для расследования фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период армянской оккупации. Сначала мы совершили поездку в Агдам, где эксперты стали свидетелями неуважения к свободе вероисповедания людей и вандализма со стороны армян.

Делегация в настоящее время совершает намаз в Агдамской джума-мечети. До этого гости посетили мавзолей Панахали-хана. Члены делегации оценили увиденные там разрушения как акты вандализма, которых не было ни на одной войне. Все это будет задокументировано экспертами на основании фотофактов и видеоматериалов, а затем направлено в виде отчета в международные организации.

Очередная поездка будет совершена в другие регионы Азербайджана, пострадавшие от войны. Делегация в Тертере и Гяндже встретится с очевидцами произошедших там событий, ознакомится с последствиями разрушений на месте", - сказал Сафиханлы.

Отметим, что 24 сентября начался визит в Агдам делегации в составе пяти представителей Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС). Делегация сначала ознакомится с ситуацией в Агдаме, а затем отправится в Тертер и Гянджу.