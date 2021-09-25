В Азербайджанской Армии завершился процесс распределения призывников по воинским частям

24 сентября состоялось заседание комиссии в составе начальников главных управлений, управлений министерства и уполномоченных офицеров Генерального штаба Азербайджанской Армии, сформированной на основании соответствующего приказа министра обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на совещании был обсужден вопрос распределения призывников с целью комплектования воинских частей Азербайджанской Армии.

На основании соответствующего распоряжения Верховного Главнокомандующего, согласно "Плану отправки призывников в воинские части в октябре 2021 года", распределение призывников по воинским частям велось абсолютно прозрачно при помощи специального компьютерного программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа.

Отметим, что к работе комиссии были привлечены представители Службы государственной безопасности и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.