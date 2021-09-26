Армянские националисты атаковали посольство Азербайджана во Франции

Представители армянского национализма атаковали посольство Азербайджана во Франции и совершили очередную диверсию, направленную против возобновления диалога между Баку и Ереваном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в социальных сетях получило распространение фото, на котором видно, что на стене посольства была нанесена надпись с неверным вариантом названия культурной столицы Азербайджана - города Шуша.

Отметим, что данная диверсия лежит в русле риторики Еревана, которую продемонстрировал премьер-министр Армении Никол Пашинян на 76-я сессии Генассамблеи ООН, где он вновь выступил с позиций, демонизирующих Азербайджан и противоречащих заявленной Ереваном задаче решить проблему послевоенного урегулирования.

В то же время азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности к налаживанию мирного конструктивного диалога между Баку и Ереваном. Так, в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что конфликт остался в прошлом.

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.